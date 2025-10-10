Brasil tomó radical decisión con Ancelotti antes del Mundial: ¿Peligra su futuro?

De manera anticipada, la selección de Brasil logró sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Carlo Ancelotti revolucionó la historia de la Confederación Brasileña de Fútbol convirtiéndose en el primer entrenador extranjero en tomar el banquillo de la ‘Canarinha’.

Carlo Ancelotti tomó las riendas de la selección de Brasil después de una dura derrota contra Argentina que acabó con la gestión de Dorival Júnior. En ese momento, la clasificación estaba entredicha y se estaban complicando los brasileños. El italiano acumula dos victorias, un empate y una derrota de manera oficial, además del amistoso que vencieron a Corea del Sur.

Tras la goleada contra Corea del Sur con una diferencia de cinco goles, la Confederación Brasileña de Fútbol está más que encantada con la gestión del ex Real Madrid en la dirección técnica y ya tendría un plan a largo plazo con el entrenador italiano.

LA DECISIÓN QUE TOMARÁN EN LA CBF CON EL FUTURO DE CARLO ANCELOTTI

Sin duda alguna, un entrenador que llevó a una selección al Mundial tiene todo asegurado para continuar con las riendas dentro del ciclo mundialista. Carlo Ancelotti se encargará de dirigir desde la raya en Estados Unidos, Canadá y México, a la espera de conocer su grupo a partir del 5 de diciembre cuando se realice el sorteo correspondiente.

La CBF ya tiene un plan trazado para el futuro y el periodista Diogo Dantas confirmó que la Confederación quiere renovarle el contrato a Carlo Ancelotti antes de que arranque el ciclo mundialista de 2026. No importa lo que pase en la Copa del Mundo, el italiano continuaría en el combinado nacional.

Además, la cuenta Gols do Brasileirao afirmó en X que la selección de Brasil decidirá el futuro de Carlo Ancelotti. La idea es poder trabajar desde ya el Mundial de 2030, sin importar lo que pase en el de 2026. El medio sentenció que, “independientemente del resultado del Mundial. El técnico italiano manifestó su interés en continuar en el cargo”.

LA APUESTA CON CARLO ANCELOTTI EN EL MUNDIAL

La selección de Brasil arrancó de buena manera la Fecha FIFA antes del cierre del 2025. La ‘Canarinha’, ganó, gustó y goleó contra Corea del Sur con un 5-0. Fue un baile completo que marcará lo que se verá en el Mundial de 2026. Los brasileños contaron con el regreso de Rodrygo y de Vinícius y ambos brillaron.

Rodrygo fue vital en el partido marcando un doblete y con varias oportunidades de gol para poder aumentar la diferencia de manera más holgada. Vinícius marcó gol al igual que un doblete de Estevao, jugador de proyección del Chelsea que ya dio golpe en la Premier League salvando a los ‘Blues’ contra el Liverpool.

Lo de Carlo Ancelotti hace parte de una gran apuesta de los directivos de Brasil en busca de conseguir de una buena vez el título que ha sido escaso desde 2002. Es decir, pasarán 24 años para conseguir el trofeo mundialista. Pase lo que pase, ‘Carletto’ seguiría para el de 2030.

Sin duda alguna, Brasil está mentalizado en dar un golpe con su historia. Trajeron a un entrenador europeo cambiando todo completamente. La ‘Canarinha’ espera que el italiano consiga el trofeo más importante a nivel global y que lo pueda volver a confirmar en el 2030.