Brasil vs. Canadá EN VIVO: Mundial femenino Sub-17 HOY sábado ¿dónde ver? hora y canal

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Brasil vs. Canadá

El partido correspondiente a uno de los cruces de cuartos de final en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025, se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre a partir de las 10:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y demás países del mundo entero por la plataforma digital FIFA+.

Lea también: Mundial femenino Sub-17: definidos los cruces de cuartos de final

En países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por ViX, plataforma en ‘streaming’ que junto con Amazon Prime Video también transmitirán el partido para México, Brasil y Canadá.

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Tubi, mientras que en España se podrá ver el partido a través de la señal de RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 10:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30

ET Estados Unidos: 11:30 horas

PT Estados Unidos: 8:30 horas.