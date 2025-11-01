Cargando contenido

Brasil y Canadá se enfrentan por el Mundial Femenino Sub-17 del 2025
Brasil vs. Canadá EN VIVO: Mundial femenino Sub-17 HOY sábado ¿dónde ver? hora y canal

La 'Canarinha' es la única representante que sigue en competencia por parte de la Conmebol.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Brasil vs. Canadá 

El partido correspondiente a uno de los cruces de cuartos de final en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025, se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre a partir de las 10:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y demás países del mundo entero por la plataforma digital FIFA+

En países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por ViX, plataforma en ‘streaming’ que junto con Amazon Prime Video también transmitirán el partido para México, Brasil y Canadá. 

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Tubi, mientras que en España se podrá ver el partido a través de la señal de RTVE Play, Movistar+ y fuboTV. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 10:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30 

ET Estados Unidos: 11:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 8:30 horas. 

