Brasil vs China EN VIVO hora y canal para ver Mundial femenino sub 17

Arrancan los octavos de final del Mundial femenino sub 17 después de una apasionante fase de grupos se enfrentarán Brasil y China para definir al primer clasificado a los cuartos de final del certamen. Ambas selecciones vienen de quedar segundas en sus respectivos grupos, las sudamericanas compartiendo con Italia, Marruecos y Costa Rica mientras que las asiáticas se midieron con Estados Unidos, Ecuador y Noruega. Las brasileñas lograron 4 puntos mientras que las chinas lograron 6.