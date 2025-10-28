Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 09:13
Brasil vs China EN VIVO hora y canal para ver Mundial femenino sub 17
Brasil y China se miden en uno de los primeros partidos de octavos de final del Mundial sub 17 femenino.
Arrancan los octavos de final del Mundial femenino sub 17 después de una apasionante fase de grupos se enfrentarán Brasil y China para definir al primer clasificado a los cuartos de final del certamen. Ambas selecciones vienen de quedar segundas en sus respectivos grupos, las sudamericanas compartiendo con Italia, Marruecos y Costa Rica mientras que las asiáticas se midieron con Estados Unidos, Ecuador y Noruega. Las brasileñas lograron 4 puntos mientras que las chinas lograron 6.
Hora y canal para ver el partido
El partido de octavos de final del Mundial femenino sub 17 entre Brasil y China se jugará hoy 28 de octubre a partir de las 10:30a.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de DSports y DGO.
COL, ECU, PER: 10:30a.m.
ARG, URU, CHI: 12:30p.m.
Fuente
Antena 2