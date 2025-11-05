Brasil vs Corea del Norte EN VIVO hora y canal Mundial sub 17 femenino

El Mundial sub 17 femenino está llegando a su fin y la primera semifinal enfrentará a Brasil frente a Corea del Norte, dos selecciones que son serias candidatas para quedarse con el trofeo de campeonas.

La selección asiática llega a las semifinales goleando a todo el que le pase por enfrente, Países Bajos, Marruecos y Japón sufrieron el poderío coreano. Por su lado Brasil llega con un rendimiento más discreto peor certero, sufrió para meterse en semis empatando 0-0 y definiendo todo en penales frente a Canadá.