Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 10:16

Brasil vs Corea del Norte EN VIVO hora y canal Mundial sub 17 femenino

Se juega la primera semifinal del Mundial sub 17 femenino.

El Mundial sub 17 femenino está llegando a su fin y la primera semifinal enfrentará a Brasil frente a Corea del Norte, dos selecciones que son serias candidatas para quedarse con el trofeo de campeonas. 

La selección asiática llega a las semifinales goleando a todo el que le pase por enfrente, Países Bajos, Marruecos y Japón sufrieron el poderío coreano. Por su lado Brasil llega con un rendimiento más discreto peor certero, sufrió para meterse en semis empatando 0-0 y definiendo todo en penales frente a Canadá. 

Hora y canal para ver el partido

El partido se jugará hoy 5 de noviembre de 2025 a partir de las 10:30a.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Deportes RCN en Youtube. 

