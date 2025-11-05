Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 10:16
Brasil vs Corea del Norte EN VIVO hora y canal Mundial sub 17 femenino
Se juega la primera semifinal del Mundial sub 17 femenino.
El Mundial sub 17 femenino está llegando a su fin y la primera semifinal enfrentará a Brasil frente a Corea del Norte, dos selecciones que son serias candidatas para quedarse con el trofeo de campeonas.
La selección asiática llega a las semifinales goleando a todo el que le pase por enfrente, Países Bajos, Marruecos y Japón sufrieron el poderío coreano. Por su lado Brasil llega con un rendimiento más discreto peor certero, sufrió para meterse en semis empatando 0-0 y definiendo todo en penales frente a Canadá.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 5 de noviembre de 2025 a partir de las 10:30a.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Deportes RCN en Youtube.
