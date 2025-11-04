Brasil vs El Salvador EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 17

En la primera fecha del Mundial sub 17 se enfrentan la selección de Brasil, una de las candidatas frente a la modesta selección de El Salvador, en un partido en el que los centroamericanos buscarán dar la sorpresa frente a la potente selección carioca. En Doha, se enfrentarán los dos seleccionados que en esta misma categoría se han visto las caras en dos ocasiones, ambas con victoria 3-0 para la verdeamarela.