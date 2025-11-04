Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 06:21
Brasil vs El Salvador EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 17
La primera fecha del Mundial sub 17 enfrenta a dos selecciones latinoamericanas.
En la primera fecha del Mundial sub 17 se enfrentan la selección de Brasil, una de las candidatas frente a la modesta selección de El Salvador, en un partido en el que los centroamericanos buscarán dar la sorpresa frente a la potente selección carioca. En Doha, se enfrentarán los dos seleccionados que en esta misma categoría se han visto las caras en dos ocasiones, ambas con victoria 3-0 para la verdeamarela.
Hora y canal para ver en vivo
El partido se jugará hoy 4 de noviembre de 2025 a partir de las 7:30a.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de DSports y DGo.
Antena 2