Brasil vs Francia EN VIVO, 18 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Este martes 18 de noviembre arrancan las emociones de los octavos de final del Mundial Sub-17 en Doha, Catar. Después de la fase de grupos, se midieron en una nueva instancia histórica con los dieciseisavos de final después de que decidieran hacer una prueba con otro certamen mundialista de 48 selecciones.

Vea también: Colombia tendría hasta 8 cambios ante Australia; así la posible alineación

Llegó el turno para el gran reto que tiene adelante Brasil que necesita sacar la cara por Sudamérica como la única selección que sigue en pie del continente sudamericano. Enfrentará a Francia, que, justamente, sacó de la competencia a Colombia en los dieciseisavos de final.

La selección de Brasil logró superar a Paraguay en penales después de empatar sin goles y llevar el juego a la definición desde el punto penal. Luis Pacheco marcó el tanto definitivo para poder clasificar a los octavos de final.

Francia, por su parte logró llevarse el triunfo ante Colombia durante los 90 minutos. Aunque sufrieron la mayoría del segundo tiempo, Antoine Valero marcó el primer tanto arrancando el compromiso y de manera agónica, cuando resistían los embates sudamericanos, Pierre Mounguengue puso el segundo.

En este vibrante encuentro entre Brasil y Francia, quien gane deberá medirse en los cuartos de final contra Marruecos o Malí que jugarán horas más tarde en la jornada del martes 18 de noviembre cerrando los octavos de final.

Le puede interesar: Millonarios: revelan los 7 fichajes que buscan para la temporada 2026

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BRASIL VS FRANCIA POR EL MUNDIAL SUB-17 ESTE MARTES 18 DE NOVIEMBRE

El partido entre Brasil y Francia por los octavos de final del Mundial Sub-17 arrancará a partir de las 8:30 de la mañana en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BRASIL VS FRANCIA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:30 A.M.

México: 7:30 A.M.

Lea también: Colombia tendría partido de lujo: retaría a una campeona del mundo en marzo

Bolivia y Venezuela: 9:30 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:30 A.M.