Brasil vs Italia EN VIVO, 24 de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 17

Se vive la última fecha del Mundial Sub-17 en Marruecos con la tercera jornada en un vibrante duelo que espera dar de qué hablar entre la selección de Brasil frente a la de Italia. Brasileñas e italianas están peleando simplemente por definir el liderato y el orden para definir con qué rivales les tocará en los octavos de final, nueva fase que entra en esta edición mundialista.

En la fecha pasada, Brasil no pasó del empate ante Costa Rica en un partido complejo en el que las costarricenses se fueron arriba en el marcador después de la primera media hora que condicionó a la ‘Canarinha’ con gol de Lucía Paniagua. Antes de que acabara el juego, Gi Iseppe puso la paridad en el marcador.

Por su parte, en Italia cuentan con puntaje perfecto después de ganar los dos primeros partidos. A Costa Rica la superaron con un 3-0 contundente gracias a los goles de Giulia Galli en dos ocasiones y una de Ana Copelli. Luego, superó a Marruecos con un 3-1 con otro doblete de Galli y uno de Rachele Giudici.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BRASIL VS ITALIA ESTE VIERNES 24 DE OCTUBRE POR LA TERCERA JORNADA DEL MUNDIAL SUB-17

El partido entre Brasil e Italia para definir la primera y segunda posición del Grupo A del Mundial Sub-17 será un vibrante juego en donde, si las brasileñas suman, superarán a las italianas y tomarán el liderato con siete unidades. El partido de este viernes 24 de octubre será a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. Además, podrá verse a través de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BRASIL VS ITALIA

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.