Brasil vs Italia EN VIVO, 27 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Llegó la hora de la definición en el Mundial de la categoría Sub-17 con vibrantes partidos. En la final estará Portugal y Austria, mientras que en el tercer y cuarto puesto, Brasil e Italia tendrán que conformarse con buscar el podio, para, por lo menos, figurar en la parte alta del campeonato.

Vea también: Arias no quedó satisfecho con el punto: “No es un botín, vinimos por los tres”

Antes de la gran final entre Portugal y Austria, Brasil, que quedó eliminado frente a Portugal en los lanzamientos desde el punto penal. Por su parte, los austriacos despacharon a Italia con un contundente resultado de 2-0 gracias al doblete de la gran figura de la Copa del Mundo, Johannes Moser.

Para Brasil sería emular lo hecho en 1985 en el primer Mundial Sub-17 cuando fueron terceros. También lo hicieron en 2017. En una ocasión fueron cuartos, pero, no haber llegado a la final es una desilusión para una de las selecciones más veces campeona de la categoría. La ‘Canarinha’ ha coronado en cuatro ocasiones la Copa del Mundo.

Por su parte, Italia ha quedado a deber en la historia de los mundiales de la categoría Sub-17 en donde tendrá que conseguir un tercer puesto por primera vez. Su mejor protagonismo en un certamen orbital fue en 1987 cuando quedaron cuartos. Nunca han llegado a la final y había ilusión en esta edición del torneo.

Le puede interesar: "Fuimos superiores y no supimos concretar" Nacional y Junior empataron a 1

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BRASIL VS ITALIA POR EL TERCER PUESTO DEL MUNDIAL SUB-17

Este jueves 27 de noviembre se disputará el partido del tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-17 en Rayán, Catar. El estadio Aspire Zone, Cancha 7 será testigo de un Brasil vs Italia que iniciará a partir de las 7:30 de la mañana en horario de Colombia. Podrá ver el partido a través de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BRASIL VS ITALIA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 A.M.

México: 6:30 A.M.

Lea también: Nacional y Junior no pasaron del empate en Ditaires por la fecha 3 de cuadrangulares

Bolivia y Venezuela: 8:30 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 A.M.