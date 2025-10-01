Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 17:48
Brasil vs Marruecos EN VIVO 1 de octubre: hora y canal para ver el Mundial sub-20
Se disputa la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20.
Brasil y Marruecos disputarán este martes la fecha dos del Mundial sub-20 que se vive en territorio chileno.
Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a octavos de final.
Siga Brasil vs Marruecos EN VIVO 1 de octubre: hora y canal para ver el Mundial sub-20
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
Fuente
Antena 2