Brasil vs Marruecos, Mundial sub 20
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 17:48

Se disputa la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20.

Brasil y Marruecos disputarán este martes la fecha dos del Mundial sub-20 que se vive en territorio chileno.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a octavos de final.

Siga Brasil vs Marruecos EN VIVO 1 de octubre: hora y canal para ver el Mundial sub-20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

