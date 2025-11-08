Cargando contenido

Brasil vs México Mundial Sub-17 Femenino
Foto de X: @SelecaoFeminina y @Miseleccionfem
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 09:41

Brasil vs México EN VIVO, 8 de noviembre: hora y canal Mundial Sub-17 Femenino

Brasileñas y mexicanas se ven las caras en un duelo por el podio del Mundial Sub-17.

Quedan solo dos partidos para definir la historia del Mundial Femenino Sub-17, que, por primera vez tuvo 32 selecciones participantes. Este certamen marcará el comienzo de una cita orbital que irá hasta el 2030 en Marruecos como sede ya definida.  

A primera hora, Brasil se enfrentará a México en este sábado 8 de noviembre para poder definir el tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-17. Las brasileñas han tenido un buen torneo, pero perdieron en las semifinales frente a Corea del Norte que es la gran candidata para llevarse el título y repetirlo después de haber ganado la edición del 2024. 

México, por su parte, no pudo frente a Países Bajos cayendo en las semifinales. Las mexicanas perdieron con un solitario gol de Lina Touzani que fue suficiente para la derrota de la ‘Tri’. 

Horas más tarde, Brasil y México conocerán con quien se suben al podio, ya sea con la campeona Corea del Norte o Países Bajos como la ganadora del Mundial Sub-17 en la primera edición del certamen que irá continuamente hasta el 2030 en Marruecos como la sede.  

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BRASIL VS MÉXICO EN VIVO ESTE SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE POR EL MUNDIAL SUB-17 FEMENINO  

El partido entre Brasil vs México del tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-17 Femenino se disputará en Marruecos. A partir de las 10:30 de la mañana en horario de Colombia arrancará el partido que podrá verse a través de DSports este sábado 8 de noviembre.  

MÁS HORARIOS PARA VER BRASIL VS MÉXICO ESTE SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE  

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30 A.M.  

México: 9:30 A.M.  

Bolivia y Venezuela: 11:30 A.M.  

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:30 P.M. 

