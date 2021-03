Brazalete de capitán tirado por Cristiano Ronaldo en partido de Eliminatoria será subastado

¿Servirá un gesto de mal humor para una buena causa? El brazalete de capitán lanzado con enfado al césped por Cristiano Ronaldo el pasado sábado en Belgrado, en un partido de la fase de clasificación al Mundial-2022, fue puesto a subasta el martes para ayudar a un niño enfermo.

Uno de los empleados del estadio presentes en el lugar el sábado, en el partido que Serbia y Portugal empataron 2-2, recogió el brazalete que la estrella lusa acababa de tirar al suelo después de que no le concedieran un gol en el descuento, que el jugador de la Juventus estimaba que había cruzado la línea claramente. Ese empleado contactó rápidamente a una cadena deportiva regional con la idea de organizar una subasta.

El hombre explicó a la AFP, optando por el anonimato, que deseaba ayudar a un bebé de seis meses que sufre amiotrofia espinal y contribuir así a la financiación del tratamiento de esta enfermedad rara.

Lea también: Cristiano es un símbolo nacional y Portugal sufrió un robo escandaloso"

"Él (Cristiano Ronaldo) tiró el brazalete a tres metros de mí y la idea se me ocurrió inmediatamente. (La venta) podría ser una buena oportunidad", dijo.

"Nadie buscó recuperar el brazalete después del partido", aclaró este hombre, que aprovecha así para recaudar fondos para el pequeño Gavrilo Djurdjevic.

La cadena deportiva Sport Klub organizó la subasta tras haber verificado la autenticidad del brazalete revisando las fotos y el vídeo del partido, explicó a la AFP Brasnislav Jocic, encargado de las redes sociales de esa televisión.

Sport Klub contactó a una asociación solidaria para organizar la subasta del capitán portugués en la web Limundo.com.

"Espero que podamos llegar al propio Cristiano Ronaldo (...) para ayudar a Gavrilo lo máximo posible", añadió Jocic.

- Tratamiento muy costoso -

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo se enoja y tira el brazalete de capitán al suelo

La amiotrofia espinal es una enfermedad neuromuscular que afecta a un nacido de cada 10.000. Sin tratamiento, los músculos se debilitan, con una evolución progresiva hacia una parálisis o un fallecimiento, frecuentemente antes de cumplir los dos años de edad.

El coste del tratamiento está estimado en más de dos millones de euros (2,36 millones de dólares).

En Serbia, las campañas para recaudar fondos para financiar cuidados médicos costosos en el extranjero se han multiplicado en los últimos años. En este país de los Balcanes, el salario medio mensual es inferior a 500 euros (586 dólares).

Unas horas después de ser puesto a subasta, el brazalete había alcanzado la suma de 350.000 dinares (unos 3.000 euros, 3.520 dólares). La web animaba además a la gente a realizar ayudas directas a la asociación para financiar el tratamiento de Gavrilo.

Portugal, vigente campeón de Europa, tuvo que conformarse con el empate 2-2 en Serbia en la segunda jornada de su grupo de clasificación al Mundial de Catar.

Cristiano Ronaldo anotó un tanto en el descuento final que hubiera dado la victoria por 3 a 2 a los portugueses, pero el árbitro no lo concedió pese a que había cruzado la línea antes de que un defensa despejara el balón. En ese partido no había VAR y el árbitro no pudo consultar las imágenes en el momento.

El árbitro holandés Danny Makkelie confirmó el lunes al diario deportivo portugués A Bola que ha pedido perdón al equipo portugués por su error.