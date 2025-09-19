Brilla en la lista, pero no en la gala: Linda Caicedo no podrá viajar al Balón de Oro

Nominada y no la van a dejar ir

Por su buena temporada tanto a nivel clubes como a nivel selección Linda se ganó su nominación al premio Kopa, distinción que premia a el y la mejor jugador joven de la temporada, el premio se entregará el próximo 22 de septiembre en Francia, pero todo parece indicar que así se llegue a ganar la distinción la colombiana no podrá asistir al evento por decisión del Real Madrid.

La vallecaucana estaría ausente y no por voluntad propia ya que después de lo sucedido el año pasado con la premiación del Balón de Oro con Vinicius Junior la delegación del Real Madrid habría decidido no asistir a la gala por segunda edición consecutiva, esto en señal de protesta. Si bien un grupo de representantes de France Football viajaron hasta España para intentar convencer a Florentino Pérez todo parece indicar que la conversación no fue por buen camino y no lograron que se les diera permiso a los jugadores de asistir.

Cabe resaltar que Linda no sería la única que no viajaría, tampoco su compañera Caroline Weir ni ninguno de los hombres, Mbappé, Bellingham, Vinicius, Huijsen y Vinicius.