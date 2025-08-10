Bucaramanga prepara la compra de dos joyas: Leonel impone su voluntad

Atlético Bucaramanga ha venido de menos a más desde la llegada de Leonel Álvarez al banquillo técnico, tuvo una destacada actuación en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, aunque en ambas competencias terminó eliminado, lo que también lleva replantear algunos aspectos tácticos y de la plantilla.

Al cuadro 'leopardo' le queda por ahora seguir soñando con el segundo título de Liga BetPlay en la temporada 2025 y con la Copa BetPlay, pero el estratega antioqueño tiene un proyecto a largo plazo, en el que espera contar con dos jóvenes figuras y por lo cual ya habría pedido a las directivas que inicien negociaciones de compra por José García y Aldair Zarate.

Bucaramanga prepara la compra de dos nuevos jugadores

Leonel Álvarez lleva más de cinco meses al cargo de Atlético Bucaramanga y su impacto en el equipo, la hinchada y las directivas del club ha sido bastante significativa, no solo por su amplia experiencia y recorrido, sino porque lo ha podido demostrar dentro del terreno de juego.

La veteranía y seguridad han llevado a que desde la mesa directiva del cuadro bumangués cumpla con la mayoría de sus exigencias, entre las cuales estarían actualmente la compra de dos jugadores, tal como lo mencionan los periodistas, Julián Capera y Mariano Olsen, quienes dieron a conocer el interés que hay por José García, quien está en préstamo desde Internacional de Palmira, y Aldair Zarate, el cual pertenece a Bogotá FC.