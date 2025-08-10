Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 17:06
Bucaramanga prepara la compra de dos joyas: Leonel impone su voluntad
Bucaramanga quiere volver a levantar un título y Leonel Álvarez ya habría pedido la compra de dos destacadas figuras.
Atlético Bucaramanga ha venido de menos a más desde la llegada de Leonel Álvarez al banquillo técnico, tuvo una destacada actuación en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, aunque en ambas competencias terminó eliminado, lo que también lleva replantear algunos aspectos tácticos y de la plantilla.
Al cuadro 'leopardo' le queda por ahora seguir soñando con el segundo título de Liga BetPlay en la temporada 2025 y con la Copa BetPlay, pero el estratega antioqueño tiene un proyecto a largo plazo, en el que espera contar con dos jóvenes figuras y por lo cual ya habría pedido a las directivas que inicien negociaciones de compra por José García y Aldair Zarate.
Bucaramanga prepara la compra de dos nuevos jugadores
Leonel Álvarez lleva más de cinco meses al cargo de Atlético Bucaramanga y su impacto en el equipo, la hinchada y las directivas del club ha sido bastante significativa, no solo por su amplia experiencia y recorrido, sino porque lo ha podido demostrar dentro del terreno de juego.
La veteranía y seguridad han llevado a que desde la mesa directiva del cuadro bumangués cumpla con la mayoría de sus exigencias, entre las cuales estarían actualmente la compra de dos jugadores, tal como lo mencionan los periodistas, Julián Capera y Mariano Olsen, quienes dieron a conocer el interés que hay por José García, quien está en préstamo desde Internacional de Palmira, y Aldair Zarate, el cual pertenece a Bogotá FC.
El defensor de 22 años y el mediocampista de 26 se han convertido en piezas importantes a lo largo de la temporada de Bucaramanga. Su juventud es una apuesta al proyecto de Leonel mientras esté al mando de Bucaramanga, pero también le podría llegar a dejar una ganancia asegurada al equipo en caso de futuras ventas.
🚨 Atlético Bucaramanga presentó oferta para comprar al defensor central José García, quien está a préstamo desde Inter Palmira.— Julián Capera (@JulianCaperaB) August 10, 2025
Las negociaciones iniciaron por pedido de Leonel Alvarez tras sus buenas actuaciones. pic.twitter.com/Qc6REbeyhM
El @abucaramanga negocia con Bogotá FC la posible compra de parte de la ficha de ALDAIR ZARATE (70/ 80 %).— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 10, 2025
El préstamo del mediocampista finaliza el próximo 31 de diciembre. pic.twitter.com/Q1mXlAwP8v
¿Cómo le ha ido a Leonel Álvarez al mando de Atlético Bucaramanga?
Con más de cinco meses al mano de Bucaramanga, Leonel ha conseguido dirigir en 26 oportunidades a nivel nacional e internacional, en las cuales ha obtenido la victoria en 12 de ellas, seis empates y ocho partidos perdidos.
