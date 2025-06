Bucaramanga ya piensa en Sudamericana: el refuerzo que llegaría al club

Atlético Bucaramanga no contó con el mejor primer semestre del año, pues el conjunto dirigido por Leonel Álvarez no consiguió clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. Además, el equipo no clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que ahora buscará contar con un buen cierre de año.

De esta forma, el club dio a conocer un cambio más que radical de cara al próximo semestre, pues lo cierto es que Cristian Zapata, Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco, Adalberto Peñaranda, Sebastián Agudo y Alejandro Moralez no seguirán en el club de cara a lo que será el próximo campeonato.

"El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que los jugadores Cristian Zapata, Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco, Adalberto Peñaranda, Sebastián Agudo y Alejandro Moralez no continuarán formando parte de nuestra institución para el próximo semestre", dio a conocer el equipo por medio de un comunicado de prensa.