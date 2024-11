¡Buenas noticias para la Selección Colombia! Volverá a contar con mediocampista de la Premier League

Luego de haber finalizado una nueva fecha FIFA, en donde se definieron los clasificados a la siguiente fase de la Nations League, hubo movimientos interesantes en la tabla de posiciones de la Copa América y demás, se comienza a retomar nuevamente el calendario de las ligas locales y demás competencias internacionales de clubes.

La Premier League es de las más esperadas por el alto nivel con el que cuentan los equipos que forman parte de ella y, por supuesto, por los destacados futbolistas que también militan en los clubes, en donde se ven nombres como Bukayo Saka en Arsenal, Bruno Fernández en el Manchester United, pero también figuras colombianas que demuestran su talento en cada partido como Jhon Durán en Aston Villa, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace.

Es justamente el equipo de 'las águilas' el que cuenta con dos de los mayores talentos que tiene actualmente la Selección Colombia, Muñoz y Lerma, ambos titulares en el equipo de Néstor Lorenzo y también bastante utilizados por parte de Oliver Glasner, pero que por cuestiones de molestias físicas y lesiones no han tenido la regularidad esperada en el club inglés.

Recientemente el mediocampista de 30 años había sufrido una lesión muscular en el partido de la fecha 9 frente a Tottenham, la cual le negó la oportunidad de continuar sumando minutos con el club y no estar presente en las convocatorias de la Selección Colombia. Sin embargo, luego de haber llegado al final de la última fecha FIFA de 2024, el estratega austriaco dio a conocer en rueda de prensa previo al partido contra el Aston Villa el parte médico de los futbolistas que tenían lesión.

Dentro de dicho comunicado apareció el nombre del mediocampista colombiano, Jefferson Lerma, quien según comentó Oliver Glasner, ya estaría recuperado y podría llegar a sumar minutos en la fecha 12 de la Premier League.

Will Hughes está de vuelta tras su suspensión. Chris Richards también está en el equipo, por lo que está disponible. Jefferson Lerma está de vuelta y disponible. Cheick Doucouré está listo para comenzar después de dos semanas de muy buen entrenamiento. A Ebere Eze le gustaría participar en el partido de mañana, pero he tomado la decisión de no llevarlo con nosotros a Villa.