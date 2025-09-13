Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 10:30
A qué hora y cómo VER EN VIVO Bayern Múnich vs. Hamburgo, Bundesliga HOY 13 de septiembre
El equipo de Luis Díaz busca seguir por la senda de la victoria.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Bayern Múnich vs. Hamburgo
El partido de la fecha 3 en la Bundesliga 2025-2026 se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 11:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por la señal en ‘streaming’ por Disney+.
Lea también: [Video] Yerry Mina está 'on fire' y marca importante gol en Italia
Para México y países de Centroamérica se podrá ver el compromiso por Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN Select o por ESPN App.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 11:30
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:30
Argentina, Uruguay y Brasil: 13:30
ET Estados Unidos: 12:30 horas
PT Estados Unidos: 9:30 horas.
Fuente
Antena 2