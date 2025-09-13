Cargando contenido

Bayern Múnich y Hamburgo se enfrentan en la Bundesliga 2025-2026
Luis Díaz / Bayern Múnich vs. Hamburgo
AFP
Bundesliga
Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 10:30

A qué hora y cómo VER EN VIVO Bayern Múnich vs. Hamburgo, Bundesliga HOY 13 de septiembre

El equipo de Luis Díaz busca seguir por la senda de la victoria.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Bayern Múnich vs. Hamburgo 

El partido de la fecha 3 en la Bundesliga 2025-2026 se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 11:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por la señal en ‘streaming’ por Disney+. 

Para México y países de Centroamérica se podrá ver el compromiso por Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN Select o por ESPN App. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 11:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 13:30 

ET Estados Unidos: 12:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 9:30 horas. 

