A qué hora y cómo VER EN VIVO Bayern Múnich vs. Hamburgo, Bundesliga HOY 13 de septiembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Bayern Múnich vs. Hamburgo

El partido de la fecha 3 en la Bundesliga 2025-2026 se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a partir de las 11:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por la señal en ‘streaming’ por Disney+.

Lea también: [Video] Yerry Mina está 'on fire' y marca importante gol en Italia

Para México y países de Centroamérica se podrá ver el compromiso por Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN Select o por ESPN App.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 11:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 13:30

ET Estados Unidos: 12:30 horas

PT Estados Unidos: 9:30 horas.