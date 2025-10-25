Actualizado:
¿A qué hora y como ver en vivo el partido de Lucho Díaz hoy?
Luis Díaz vuelve a jugar hoy con el Bayern Múnich.
Lucho Díaz vuelve a jugar hoy con el Bayern Múnich, tras un gran arranque de temporada del colombiano en el equipo bávaro hoy llega un nuevo reto, el Borussia Monchengladbach, equipo que siempre complica, el equipo Díaz enfrentará un nuevo reto con vistas a seguir su gran racha y mantenerse primero e invicto en Bundesliga.
La estrella colombiana Luis Díaz llega con plena confianza al enfrentamiento de Bayern Múnich contra Borussia Mönchengladbach por la jornada de la Bundesliga. El extremo zurdo viene de marcar gol en el triunfo 4-0 ante Club Brugge por la Champions League, elevando su registro esta temporada a 7 goles y 4 asistencias. Bayern, que acumula un arranque perfecto en liga, confía en el desequilibrio de Díaz para mantener la racha.
Por su parte, el Gladbach recibe al equipo de Lucho con el reto de mantener al Bayern bajo presión, consciente del peligro del tridente ofensivo rival donde Díaz aparece como pieza clave junto a Harry Kane y Michael Olise. El equipo visitante intentará explotar la velocidad y el cambio de ritmo del colombiano para desbordar por la banda izquierda y abrir espacios ante una defensa que ya ha mostrado fisuras.
Hora y canal para ver el partido
El Bayern jugará hoy 25 de octubre a partir de las 8:30 p.m. y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de ESPN y Disney+.
