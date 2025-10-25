La estrella colombiana Luis Díaz llega con plena confianza al enfrentamiento de Bayern Múnich contra Borussia Mönchengladbach por la jornada de la Bundesliga. El extremo zurdo viene de marcar gol en el triunfo 4-0 ante Club Brugge por la Champions League, elevando su registro esta temporada a 7 goles y 4 asistencias. Bayern, que acumula un arranque perfecto en liga, confía en el desequilibrio de Díaz para mantener la racha.

Por su parte, el Gladbach recibe al equipo de Lucho con el reto de mantener al Bayern bajo presión, consciente del peligro del tridente ofensivo rival donde Díaz aparece como pieza clave junto a Harry Kane y Michael Olise. El equipo visitante intentará explotar la velocidad y el cambio de ritmo del colombiano para desbordar por la banda izquierda y abrir espacios ante una defensa que ya ha mostrado fisuras.