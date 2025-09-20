Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 07:12
A qué hora y cómo VER EN VIVO Hoffenheim vs Bayern Múnich HOY 18 de septiembre - Bundesliga
Siga el partido por la cuarta jornada de la Bundesliga.
Hoy, 18 de septiembre, se jugará el partido entre Hoffenheim y Bayern Múnich. El encuentro, que promete ser muy emocionante, se llevará a cabo en el Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim. Este será un duelo clave para ambos equipos, que buscan mantener su posición en la clasificación. El Bayern Múnich, como uno de los clubes más fuertes de Alemania, llegará al partido con la intención de seguir sumando puntos y mantenerse en la cima.
El horario para ver este partido dependerá de tu zona horaria, pero en Alemania será a las 15:30 horas.
Existen varias plataformas en las que podrás disfrutar del partido en vivo. Si tienes acceso a servicios como ESPN, podrás ver el partido a través de su señal en directo. Además, las aplicaciones móviles de deportes también ofrecen el seguimiento minuto a minuto.
No dudes en ajustar tus horarios y preparar tus dispositivos para disfrutar de este gran duelo de la Bundesliga entre Hoffenheim y Bayern Múnich.
Hoffenheim vs Bayern Múnich: cómo VER EN VIVO HOY sábado 20 de septiembre
El partido Hoffenheim vs Bayern Múnich por la cuarta fecha de la Bundesliga 2025-26 se disputará este sábado 20 de septiembre a partir de las 15:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney + y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 8:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 9:30
Estados Unidos: 7:30 (D.C. y Florida) - 8:30 (Chicago) - 6:30 (Los Ángeles)
México: 7:30
España: 15:30
Fuente
Antena 2