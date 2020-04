"Adquirí ese punto de madurez": Jhon Córdoba resaltó llamado a la Selección

Sobre cómo vive los complicados momentos de crisis de salubridad en territorio alemán, Córdoba contó que ya regresó a entrenamientos, pero con unas medidas especiales. "Ayer empezamos a entrenar con grupos de ocho", dijo y dio a conocer que varios clubes ya empezaron prácticas en la Bundesliga. "No sé si todos están entrenando, pero en su gran mayoría; si no empezaron ayer, empezarán hoy".

También Córdoba explicó cómo han sido las medidas que se toman de manera interna: "Desinfección al entrar al camerino, los metros necesarios, no estar en mucho contacto con nuestros compañeros; es difícil, pero ahí vamos", explicó y agregó cómo va su entrenamiento: "Me siento bien, porque a pesar de no estar practicando con balón, el cuerpo técnico nos dejó un trabajo físico", concluyó.