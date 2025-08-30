Bayern Munich visita en la jornada de este sábado al Augsburgo para cumplir con la segunda fecha de la Bundesliga.

Se espera la participación del colombiano Luis Díaz, quien se concentrará posteriormente con la selección Colombia para disputar las dos últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Siga Augsburgo vs Bayern Munich EN VIVO 30 de agosto: hora y canal para la Bundesliga

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en ESPN y Disney+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:30