El FC Bayern ha dejado por fuera de la convocatoria para la Supercopa alemana al francés Kingsley Coman por, según el club bávaro, "conversaciones finales" para un traspaso, lo que apunta al fichaje del extremo por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

En días pasados medios alemanes dieron por cerrado el fichaje pero el Consejo de Vigilancia del Bayern no aprobó la cantidad que estaba dispuesto a pagar el club árabe -según cifras oficiosas 30 millones de euros- ante lo que los negociadores pidieron una oferta mejorada.

Ahora se baraja un pago de 35 millones de dólares.

Coman tenía una oferta del Al Nassr que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha de Coman, que todavía tenía dos años de contrato.

El Bayern ha intentado fichar a Nick Woltemade y ha hecho una oferta al Stuttgart -el rival del sábado en la Supercopa- una oferta por valor de 50 millones de euros más variables que ha sido rechazada por el club suavo.

El dinero de Coman puede servirle al Bayern para hacer una nueva oferta.

En todo caso, el Bayern -si se confirma la marcha de Coman- deberá hacer algún movimiento en el mercado.

Coman jugó diez años en el Bayern y estuvo en el campo en más de 300 partidos. Además, marcó el gol que le dio al Bayern la Liga de Campeones en la final contra el PSG en 2020.

LA NOTICIA QUE BENEFICIA A LUIS DÍAZ

En este mercado de fichajes, Bayern Múnich fichó a Luis Fernando Díaz Marulanda como su estelar jugador para la temporada. Procedente del Liverpool y campeón de la Premier League, la última copa que le hacía falta al colombiano, decidió cambiar de aires.

Sin duda alguna, la salida de Kingsley Coman le cae a la perfección a Luis Díaz para poder ganarse la posición sin problemas. Durante la pretemporada, el guajiro tuvo una participación ingresando del banco de suplentes en la mayoría de los partidos disputados. Pese a esto, hubo varias acciones en las que el ex Junior, Porto y Liverpool pudo marcar.

Queda a la espera su debut ante el Stuttgart en la Supercopa de Alemania, pero, efectivamente con la decisión de la no convocatoria de Kingsley Coman, Luis Díaz ya no tendría competencia en la banda izquierda y podría ser indiscutible titular en ese costado durante toda la temporada.