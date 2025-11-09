Bayern lanzó camisa especial de Luis Díaz: precio es viral en Colombia

En tan poco tiempo, Luis Fernando Díaz Marulanda logró acomodarse de buena forma en el Bayern Múnich. No necesitó ninguna adaptación para ganarse a una nueva afición y para sorprender con golazos. ‘Lucho’ tiene esa facilidad de dejarse querer por los hinchas de una manera sencilla y no demoró en tener un buen impacto dentro del vestuario y con sus compañeros.

Después del golazo que marcó en el empate frente a Unión Berlín en el primer ‘tropiezo’ de la temporada, Luis Díaz cobró mucha más importancia por la decisión que tomó el Bayern Múnich haciendo al colombiano un jugador único en la plantilla junto con otros seis futbolistas.

Bayern Múnich sacó una edición especial de camisetas de referentes dentro de la plantilla con un estampado único para cada uno de los siete futbolistas. En esa amplia lista está la inclusión del extremo guajiro que no ha dejado de hacerse tendencia en Alemania.

LA NUEVA CAMISA QUE SACÓ EL BAYERN MÚNICH; LUIS DÍAZ ES PROTAGONISTA

Hubo varios jugadores que aparecieron en la exclusividad del Bayern Múnich, junto con Adidas, marca alemana que los patrocina. ‘Lucho’ que viene de ser protagonista con gol en la Bundesliga y con doblete en la Champions se ganó el privilegio de estar dentro de la lista de jugadores exclusivos con la nueva camiseta.

Esta indumentaria cuenta con el número habitual en la espalda de cada futbolista, junto con un estampado del jugador y la firma. En ese sentido, Luis Díaz se metió en la lista con uno de los capitanes, Joshua Kimmich, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Manuel Neuer y Thomas Müller que ahora está en Vancouver Whitecaps de la MLS.

Bajo ese panorama, la camisa de Luis Díaz es la misma roja con blanco adelante, pero atrás en la espalda tiene el número ‘14’, demarcación que le dieron desde que llegó al Bayern Múnich. El detalle pasa por la figura del mismo jugador al lado del número 1 y a la izquierda del 4 junto con su firma en el mismo 4.

Ese es el caso de ‘Lucho’, y seguramente, de Harry Kane, Joshua Kimmich y otros jugadores la camisa será igual junto con sus respectivos números en la espalda, sus firmas y sus figuras.

MILLONADA PARA COMPRAR LA CAMISA

En Colombia, la camisa se puede comprar a través de la página oficial de la tienda de Bayern Múnich. El producto ya está dentro de la lista de artículos en el sitio web y varía dependiendo del modelo de la camiseta. La más costosa es de $769,200 que es la camisa auténtica de la actual temporada.

Por su parte, tienen otra que cuesta $549,400, pero puede subir casi 30,000 pesos colombianos más si se compra con el estampado de la Champions o de la Bundesliga. La camiseta manga larga también tiene otro precio un poco más costoso que equivale a $593,400. Si se piden desde Colombia, tendrá un valor adicional por el envío.

En ese orden de ideas, comprar la edición especial de la camiseta de Luis Díaz en Colombia saldría por casi un millón de pesos. Una millonada que demuestra el valor que tiene ‘Lucho’ en el Bayern Múnich.