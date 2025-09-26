Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 16:07
Bayern Múnich, con gol y asistencia de Lucho, goleó a Werder Bremen
El partido abrió la quinta jornada de la Bundesliga 2025-26.
Bayern Múnich derrotó 4-0 a Werder Bremen este viernes 26 de septiembre por la quinta fecha de la Bundesliga 2025-26, ratificando así su buen andar en el inicio de la temporada. Luis Díaz fue titular y uno de los más destacados.
Puede leer: Copa Sudamericana 2025: confirmadas las dos llaves de semifinales
De hecho, el colombiano marcó el primer gol del partido pese a que el arbitraje se lo dio a Jonathan Tah, y esto fue sobre los 22 minutos de la parte inicial. Luego de un remate de taco de Tah, el balón tocó a Luis Díaz y entró al arco rival.
Eso sí, se espera que en unas horas se efectúe la corrección y la organización del torneo le conceda el gol de Luis Díaz, pues fue el último jugador en tocar la pelota antes de que entrase en la portería.
Posterior a ello se empezó a ver el dominio del Múnich en la cancha, y al término del primer tiempo llegó el segundo gol de la contienda luego de que se sancionó una falta dentro del área y Harry Kane se dispuso a ejecutar el cobro que representó el 2-0.
El tercer tanto del juego nuevamente corrió por cuenta del delatro inglés Harry Kane, quien a los 20 minutos del segundo tiempo marcó y prácticamente finiquitó la victoria de los bávaros.
Al minuto 39 de la segunda mitad se efectuó la salida de Luis Díaz de cancha, pues el colombiano le cedió su lugar en el campo a Wisdom Mike. El guajiro se marchó en medio de aplausos por parte de la hicnhada local.
A los 42' llegó el 4-0 definitivo por obra de Konrad Laimer, quien definió luego de una asistencia de Bischof y sentenció la goleada con la que se abrió la quinta fecha de la Bundesliga que nuevamente tiene al Múnich como candidato al título.
Le puede interesar: El secreto detrás de los guayos de Antoine Griezmann
Próximo partido de Bayern Múnich
Con esta victoria, el Bayern llegó a 15 puntos (puntaje perfecto) y es líder de la Bundesliga. Ahora, este equipo se alista para visitar a Pafos de Chipre el martes 30 de septiembre por Champions y luego hacer lo propio el sábado 4 de octubre ante Eintracht Frankfurt por Bundesliga.
Fuente
Antena 2