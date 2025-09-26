Bayern Múnich, con gol y asistencia de Lucho, goleó a Werder Bremen

Bayern Múnich derrotó 4-0 a Werder Bremen este viernes 26 de septiembre por la quinta fecha de la Bundesliga 2025-26, ratificando así su buen andar en el inicio de la temporada. Luis Díaz fue titular y uno de los más destacados.

Puede leer: Copa Sudamericana 2025: confirmadas las dos llaves de semifinales

De hecho, el colombiano marcó el primer gol del partido pese a que el arbitraje se lo dio a Jonathan Tah, y esto fue sobre los 22 minutos de la parte inicial. Luego de un remate de taco de Tah, el balón tocó a Luis Díaz y entró al arco rival.

Eso sí, se espera que en unas horas se efectúe la corrección y la organización del torneo le conceda el gol de Luis Díaz, pues fue el último jugador en tocar la pelota antes de que entrase en la portería.

Posterior a ello se empezó a ver el dominio del Múnich en la cancha, y al término del primer tiempo llegó el segundo gol de la contienda luego de que se sancionó una falta dentro del área y Harry Kane se dispuso a ejecutar el cobro que representó el 2-0.