Bayern Múnich se deshace en elogios para Luis Díaz y James: "Hace un mes"

Alemania se ha ganado a un nuevo jugador colombiano como lo es Luis Fernando Díaz Marulanda que llegó procedente del Liverpool al Bayern Múnich. El guajiro sigue haciendo historia y se unió a James Rodríguez y a Adolfo el ‘Tren’ Valencia que también vistieron la camisa bávara.

En tierras teutonas, Luis Díaz ya es visto como una de las grandes figuras de la institución y hasta se ha ganado los elogios de leyendas del Bayern como Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus o el mismo Karl-Heinz Rummenigge. Poco a poco viene construyendo su historia y dejando su huella dentro de la Bundesliga.

Pese a los grandes fallos últimamente, a Vincent Kompany eso no le importa destacando su esfuerzo tanto en la defensiva como en la ofensiva del Bayern. En ese sentido, los aficionados también le reconocen todo su empeño y el club le hizo un homenaje en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

EL HOMENAJE DE BAYERN A LUIS DÍAZ

Bayern se ha dado el lujo de tener a Luis Díaz después de su mejor temporada en el Liverpool en modo goleador y como asistente. Un socio perfecto que ha demostrado su energía y su esfuerzo en los cuatro encuentros que ha disputado con la camiseta bávara.

En ese sentido, el club en sus redes sociales le brindó palabras al colombiano, “¡Dejando el nombre de Colombia bien arriba! Se cumple un mes del arribo de Lucho al club y no podemos estar más contentos con la presencia de otro orgullo de ese hermano país, como antes estuvieron el “Tren” y James”.

Y es que, el efecto de Luis Díaz en este mes ya se ha visto desde el primer partido que jugó en la pretemporada causando un penal y con una oportunidad que falló buscando el segundo palo.

Sin embargo, en partidos oficiales dejó su huella con un gol ante Stuttgart y su primer título en la Supercopa de Alemania. Por su parte, en la Bundesliga ya ha sumado dos goles en las primeras dos fechas disputadas ante el Leipzig y el Augsburgo. En la Copa de Alemania también vio actividad, pero recibió sus primeras críticas de la prensa por haber fallado siete oportunidades claras de gol.