Bayern Múnich tomó decisión con Luis Díaz para el debut en Bundesliga

Este viernes 22 de agosto se vive la primera fecha de la Bundesliga 2025-26, en donde un Bayern Múnich que apunta a revalidar el título, debuta frente a un Leipzig que aspira a volver a ser protagonista. El juego inicia a las 20:30 locales (1:30 p. m. de Colombia).

Para tal partido, el entrenador Vincent Kompany tomó una decisión con Luis Fernando Díaz, quien apenas ha disputado un partido oficial con el equipo, mismo en que anotó su primer gol y conquistó su primer título en el fútbol alemán.

La decisión que tomó Bayern Múnich con Luis Díaz

Luis Díaz será titular en el partido Bayern Múnich vs Leipzig de este viernes por la primera fecha de la Bundesliga. El colombiano recibió la confianza del entrenador y será utilizado por la banda izquierda, esperando un desempeño similar al que tuvo en el juego de Supercopa y los amistosos previos.