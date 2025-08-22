Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 12:38
Bayern Múnich tomó decisión con Luis Díaz para el debut en Bundesliga
El colombiano ya disputó su primer partido oficial con el equipo, donde hizo gol y ganó la Supercopa de Alemania.
Este viernes 22 de agosto se vive la primera fecha de la Bundesliga 2025-26, en donde un Bayern Múnich que apunta a revalidar el título, debuta frente a un Leipzig que aspira a volver a ser protagonista. El juego inicia a las 20:30 locales (1:30 p. m. de Colombia).
Para tal partido, el entrenador Vincent Kompany tomó una decisión con Luis Fernando Díaz, quien apenas ha disputado un partido oficial con el equipo, mismo en que anotó su primer gol y conquistó su primer título en el fútbol alemán.
Puede leer: Jugador de Selección Colombia tuvo oferta de Real Madrid y Manchester
La decisión que tomó Bayern Múnich con Luis Díaz
Luis Díaz será titular en el partido Bayern Múnich vs Leipzig de este viernes por la primera fecha de la Bundesliga. El colombiano recibió la confianza del entrenador y será utilizado por la banda izquierda, esperando un desempeño similar al que tuvo en el juego de Supercopa y los amistosos previos.
Cabe recordar que el sábado anterior Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania al vencer 2-1 a Stuttgart, partido en el que el segundo gol fue obra de Luis Díaz sobre el minuto 77, resultando clave para el título.
El colombiano Luis Díaz hará parte de un tridente que inicialmente va entre segundo y tercer cuarto de cancha con Serge Gnabry por banda derecha y Michael Olise en el centro, pero que también podría pasar al último cuarto con Harry Kane como '9'.
Titular del Bayern Múnich HOY contra Leipzig
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.
Le puede interesar: [Video] Egan luce confiado y anuncia que va por el título de Vuelta a España
Es pertinente recordar que luego de este partido, el Bayern Múnich volverá a tener acción el miércoles 27 de agosto cuando visite a Wehen Wiesbaden por la primera ronda de la Copa de Alemania, en la que es probable que el entrenador le dé minutos a jugadores que habitualmente no serán titulares en Bundesliga y Champions.
Así salimos en nuestro primer partido de la Bundesliga 🇩🇪 #FCBRBL pic.twitter.com/DIPfHPCaLk— FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 22, 2025
Fuente
Antena 2