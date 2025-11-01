Cargando contenido

Bayern Munich y Bayer Leverkusen se enfrentan por la Bundesliga 2025-2026
Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen / Luis Díaz
AFP
Bundesliga
Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 10:27

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO: Bundesliga HOY sábado ¿dónde ver?

El equipo del colombiano Luis Díaz buscará seguir con puntaje perfecto en el torneo alemán.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen  

El equipo de Luis Díaz afronta partido correspondiente a la fecha 9 de la presente Bundesliga, el cual se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas del mediodía, duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+. 

Lea también: Luis Díaz es protagonista en cambio del Bayern; ahora lideran importante marca

En México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Sky Sports, en los Estados Unidos se podrá ver por ESPN, mientras que en territorio español se tendrá que sintonizar DAZN o Amazon Prime Video. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:30 

ET Estados Unidos: 13:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 10:30 horas. 

