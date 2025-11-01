Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO: Bundesliga HOY sábado ¿dónde ver?

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

El equipo de Luis Díaz afronta partido correspondiente a la fecha 9 de la presente Bundesliga, el cual se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas del mediodía, duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Sky Sports, en los Estados Unidos se podrá ver por ESPN, mientras que en territorio español se tendrá que sintonizar DAZN o Amazon Prime Video.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:30

ET Estados Unidos: 13:30 horas

PT Estados Unidos: 10:30 horas.