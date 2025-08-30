Bayern pasó problemas en Augsburgo: Luis Díaz volvió al gol en triunfo bávaro

El Bayern Múnich se impuso este sábado a domicilio por 2-3 al Augsburgo de la mano de Serge Gnabry, Luis Díaz y Michael Olise, en un partido que dominó aunque terminó sufriendo ante el peligro de una posible remontada de un rival que nunca se rindió.

El Bayern salió en plan dominante y tuvo la posibilidad de poner tierra de por medio ya en los primeros cinco minutos del partido. Primero, cuando había pasado poco más de 20 segundos, Luis Díaz falló una ocasión enorme, dentro del área pequeña y a puerta vacía a centro de Michael Olise.

Luego, en el minuto 4 -después de que el Augsburgo se enredara en la salida tratando de sacudirse de la presión adelantada del Bayern- el balón le quedó a Olise en el borde del área, con el meta Finn Dahmen mal colocado, Sin embargo, el remate de Olise, aunque bien situado, fue demasiado débil y Dahmen logró llegar.

El Bayern había dejado con vida al Augsburgo que trató de ponerle también su marca al partido e intentó llegar con balones largos. En el 5 Marius Wolff, en buena jugada individual, remató contra la red exterior.

El Augsburgo, durante una fase, pareció haberle tomado la medida al partido y las ocasiones claras del Bayern no aparecieron.

Esa fase terminó en el minuto 28 cuando Serge Gnabry abrió el marcador para el Bayern culminando una jugada que tenía sello de identidad del equipo de Vincent Kompany. Un balón largo de Dayot Upamecano llegó a Konrad Laimer en la banda derecha. De Laimer, con estación en Leon Goretzka la pelota llegó a Harry Kane que centró desde la media punta para que Gnabry definiera.

Antes del descanso Luis Díaz hizo el segundo con un remate de zurda a centro de Laimer en una jugada iniciada por Olise pasando así página a la ocasión que había fallado al comienzo del partido.

En el segundo tiempo el tercero llegó pronto, en el 48, marcado por Olise a pase de Kane en una jugada que se inició con un balón largo del meta Manuel Neuer.

El cuarto estuvo cerca, cuando Laimer intentó una vaselina a gran pase de tacón de Kane y puso el balón en la cabeza de Dahmen. Sin embargo, el Augsburgo volvió a dar señales de vida y Jakic descontó en el minuto 53 con un remate desde el centro del área.

El problema del Bayern este sábado fue no haber rematado el partido cuando pudo rematarlo. Hubo fases en el que el dominio parecía casi absoluto y en el que se fabricaban ocasiones que se fallaban. Eso dio vida al Augsburgo que estaba dispuesto a rendirse.

En el 76, en una jugada se inició con una poco frecuente pérdida de balón de Joshua Kimmich en el centro del campo, el Augsburgo volvió a marcar, por intermedio de Kömur, y se puso sólo a un gol y puso al estadio a creer en el milagro.

En el 77 Olise tuvo el cuarto en sus pies pero estrelló el balón contra el cuerpo de Dahmen en una jugada que era sintomática de como se había desarrollado el partido.

Poco antes del final Luis Díaz tuvo otra, quedó solo ante Dahmen y falló, como para recordar que para el Bayern era un partido de ocasiones falladas ante un equipo que luchó hasta el final y que en los últimos minutos estuvo con diez hombres por lesión de Fellhauer cuando ya se habían hecho los cinco cambios.