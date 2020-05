Beckenbauer al Tren Valencia: haga lo que hace en Santa Fe

Respecto a ello, Valencia habló con el programa En La Jugada de RCN Radio, contando cómo fue su paso por Munich y cuál fue el trato que recibió de una leyenda viva del fútbol mundial. “Nosotros tuvimos un buen entrenador, Franz Beckenbauer. A ese técnico siempre lo respete, como él a mí. Él me dijo, Adolfo, aquí en el medio asóciese y cuando esté arriba haga lo que usted hace en su Santa Fe. Acá no le voy a cohibir nada”, relató el ‘Tren’, asegurando que un triplete que marcó con la Selección Colombia frente a Francia en Martinica dio luz verde para que llegara a suelo germano.

Otro de los temas que tocó el ‘Tren’ fue su adaptación a la cultura alemana después de dejar Colombia. Durante el diálogo, reconoció que su intención al llegar a la Bundesliga no era aprender el idioma, más allá que vivió buenos momentos en el poco tiempo que alcanzó a estar. “Yo no fui a la Bundesliga con el anhelo de aprender alemán. Yo siempre dije, si aprendo alemán acá me olvido de jugar. Yo acá tengo que aprender son las cosas esenciales”, dijo de forma jocosa.

Finalmente, Valencia, quien hoy ya cuenta con 52 años, se refirió al regreso de la primera división alemana tras dos meses de cuarentena. “Todo el mundo está viento que en un partido habrá roce, y es más fácil contagiarse. Yo no sé cómo lo van a manejar, porque una cosa es afuera y otra cosa es ya adentro. Va a haber marca, roce entre los jugadores. Entonces todos van a estar a la expectativa. Esperemos que las cosas salgan bien porque ya es hora que el fútbol comience a nivel mundial”, agregó.