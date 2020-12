Borussia Dortmund pierde a Erling Haaland lo que resta de año por lesión

El joven delantero prodigio del Borussia Dortmund Erling Haaland causará baja hasta el mes de enero debido a una lesión muscular en una pierna, declaró este jueves el técnico del club alemán Lucien Favre.

El noruego, de 20 años, anotó 17 goles en 13 partidos esta temporada, seis de ellos en Liga de Campeones.

"No jugará hasta enero. Eso nos duele, pero quizá haya jugado un poco demasiado los últimos tiempos", estimó el entrenador suizo.

Haaland ya se perdió el partido ante la Lazio el miércoles, que permitió al Dortmund clasificarse a octavos de Champions tras empatar a uno.

En el tramo final de ese partido, el central Mats Hummels tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias en un tobillo, pero las pruebas revelaron que no es una lesión preocupante, confirmó en Instagram el propio jugador.

