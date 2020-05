Borussia Dortmund recibió otra mala noticia además de la derrota con el Bayern

El delantero noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund, se lesionó en el clásico alemán contra el Bayern Múnich, en un choque fortuito con el árbitro Tobias Stieler. Haaland tuvo que ser sustituido en el minuto 72 e inicialmente no era claro en que momento se había producido la lesión. "Haaland chocó con el árbitro y se torció la rodilla. Por eso tuvo que salir", dijo después el ex-jugador noruego Jan Aage Fjortoff en su cuenta de twitter tras revisar imágenes de televisión.

Lea también: Equipos de la Premier League aprueban vuelta de fase 2 de entrenamientos



El entrenador del Dortmund, Lucien Favre, dijo que no creía que la lesión fuera de gravedad. "No creo que vaya a causar baja. Tiene algo en la rodilla pero todavía no sabemos que es", dijo Favre.

Haaland no tuvo una buena tarde ante el Bayern en un partido que el Dortmund perdió en casa por 0-1 y que acerca al club bávaro al título, sin embargo, el atacante se había convertido en una pieza fundamental para el mencionado Favre, quien encontró en él una carta de anotación y un futbolista que le resolvía algunos problemas ofensivos que había encontrado en los últimos meses.

Le puede interesar: Messi se lamentó por la suspensión de la Copa América pero entiende la situación

En once partidos disputados con el Dortmund, Haaland había anotado 10 goles, demostrando todo su potencial pese a su corta edad, sin embargo, el partido contra el Bayern no le dejó demasiadas oportunidades, más allá de una acción que remató y que fue desviada por la mano del defensor Boateng, mano que no fue sancionada como penal y que hubiera podido significar la igualdad en un partido que resultó bastante parejo.

Al final, el atacante tuvo que ser sustituido y vio cómo su equipo cayó en un partido fundamental de cara a la lucha por el título en el país teutón.