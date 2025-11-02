Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 13:38
Confirmada la razón por la que Luis Díaz fue suplente en Bayern Múnich
Los bávaros vienen de derrotar 3-0 al Leverkusen por la Bundesliga.
Bayern Múnich goleó 3-0 al Bayer Leverkusen el sábado 1 de noviembre por la novena fecha de la Bundesliga, en un duelo que confirmó su gran momento futbolístico. Sin embargo, la ausencia de Luis Díaz en la alineación titular llamó la atención de los aficionados, teniendo en cuenta su protagonismo en partidos anteriores.
El colombiano comenzó el encuentro en el banquillo e ingresó al minuto 59, en reemplazo de Serge Gnabry, cuando el marcador ya estaba ampliamente a favor del conjunto bávaro. Su entrada aportó velocidad y desequilibrio por las bandas, aunque el técnico Vincent Kompany prefirió dosificar su carga física.
¿Por qué Luis Díaz fue suplente en Bayern Múnich?
La decisión no estuvo relacionada con una lesión ni con un tema disciplinario. En realidad, el cuerpo técnico decidió preservar a Luis Díaz pensando en el compromiso de la próxima semana por la Champions League.
Bayern Múnich enfrentará este martes 4 de noviembre al París Saint-Germain en Francia, en un duelo clave por la cuarta jornada de la fase liga del torneo continental. Por eso, Kompany optó por rotar a algunos de sus titulares habituales.
A la jornada que se avecina por Champions, los dos equipos llegan igualados con nueve puntos y diferencia de gol de +10, aunque el PSG lidera la fase de liga por haber anotado un gol más que los alemanes.
Es pertinente recordar que Luis Díaz ha sido una de las figuras más destacadas del Bayern desde su llegada procedente del Liverpool en el mercado más reciente. Su velocidad, desequilibrio y gol lo han convertido en pieza clave dentro del esquema ofensivo del equipo.
Kompany ha elogiado en repetidas ocasiones la versatilidad del guajiro, destacando su adaptación al fútbol alemán y su influencia en los momentos decisivos. La rotación, más que una exclusión, fue una estrategia de gestión física de cara a la intensa seguidilla de partidos.
De esta manera, todo apunta a que Luis Díaz será titular ante el PSG, en uno de los duelos más esperados de esta edición de la Champions. El colombiano buscará mantener su gran nivel y seguir consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla bávara.
