Confirmada la razón por la que Luis Díaz fue suplente en Bayern Múnich

Bayern Múnich goleó 3-0 al Bayer Leverkusen el sábado 1 de noviembre por la novena fecha de la Bundesliga, en un duelo que confirmó su gran momento futbolístico. Sin embargo, la ausencia de Luis Díaz en la alineación titular llamó la atención de los aficionados, teniendo en cuenta su protagonismo en partidos anteriores.

Puede leer: Cali ficharía a un arquero muy respetado en América

El colombiano comenzó el encuentro en el banquillo e ingresó al minuto 59, en reemplazo de Serge Gnabry, cuando el marcador ya estaba ampliamente a favor del conjunto bávaro. Su entrada aportó velocidad y desequilibrio por las bandas, aunque el técnico Vincent Kompany prefirió dosificar su carga física.

¿Por qué Luis Díaz fue suplente en Bayern Múnich?

La decisión no estuvo relacionada con una lesión ni con un tema disciplinario. En realidad, el cuerpo técnico decidió preservar a Luis Díaz pensando en el compromiso de la próxima semana por la Champions League.

Bayern Múnich enfrentará este martes 4 de noviembre al París Saint-Germain en Francia, en un duelo clave por la cuarta jornada de la fase liga del torneo continental. Por eso, Kompany optó por rotar a algunos de sus titulares habituales.