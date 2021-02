Conmoción en Alemania por el fallecimiento de la exnovia de Jerome Boateng

La ex novia de Jerome Boateng, la modelo Kasia Lenhard, apareció muerta en Berlín lo que ha obligado al central del Bayern Múnich a anticipar su regreso a Alemania desde Catar, donde el campeón de Europa disputará este jueves la final del Mundial de clubes, según varios medios alemanes.



"Nos ha afectado mucho a todos", dijo el entrenador Hansi Flick al ser interrogado sobre las informaciones.



"Jerome me ha pedido autorización para regresar y se la he concedido", explicó Flick en la conferencia de prensa.

La policía de Berlín solo ha confirmado que la noche del martes fue llamada por sospecha de suicidio a una casa en el barrio de Charlotenburg.



Los policías encontraron una mujer muerte que, según los medios, sería Kasie Lenhard.



Lenhard tenía 25 años y deja un hijo. Su salto a la fama se dio en 2012 cuando ocupó el cuarto lugar en el programa "Alemania busca la próxima supermodelo", dirigido por la ex modelo Heidi Klum.

Su nombre había vuelto al primer plano en las últimas semanas tras su separación de Boateng.



Lenhard había acusado a Boateng de infidelidades y de mentir lo que había desatado una batalla en los medios de comunicación en la que también intervino la exposa de Boateng, Rebecca Oliveira.