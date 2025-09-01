Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 10:34
Cupos a Libertadores y Sudamericana: así está la tabla de la reclasificación
La tabla de la reclasificación da dos cupos a la Copa Libertadores 2026.
La Liga BetPlay - 2 de 2025 está llegando a la mitad de su calendario y desde ya se perfilan los equipos que clasificarán a los cuadrangulares semifinales y los que se despiden poco a poco de sus aspiraciones de luchar por el título.
A pesar de que las miradas están puestas en los clubes que luchan por un lugar en los ocho mejores, también miran de reojo la tabla de la reclasificación, la cual les podría dar un boleto a un certamen internacional en la temporada 2026.
Medellín se ilusiona con la Copa Libertadores
Deportivo Independiente Medellín, que sorprendió al derrotar en la fecha 9 de la Liga BetPlay a Deportivo Cali, se ilusiona con ganarse un lugar en la próxima Copa Conmebol Libertadores.
Aunque el objetivo del equipo antioqueño es lograr el título, los dirigidos por Alejandro Restrepo no descuidan la tabla de la reclasificación.
Después de su victoria, Medellín lidera la tabla que acumula todos los puntos del año con 66 puntos.
Al cuadro 'poderoso' lo sigue Deportes Tolima con 61 unidades, que también se quedaría con un lugar en la Libertadores.
Por otro lado, Atlético Nacional, Junior y Millonarios estarían clasificando a la Copa Sudamericana.
En la Liga BetPlay los campeones de cada semestre y los dos mejores de la reclasificación disputarán la Copa Libertadores de 2026. Los tres siguientes clubes en la tabla acumulada y el vencedor de la Copa BetPlay accederán a la Copa Sudamericana.
Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay
1. Independiente Medellín - 66 puntos (Copa Libertadores)
2. Deportes Tolima - 61 puntos (Copa Libertadores)
3. Santa Fe - 61 puntos (Copa Libertadores por ser campeón)
4. Atlético Nacional - 59 puntos (Copa Sudamericana)
5. Junior - 58 puntos (Copa Sudamericana)
6. Millonarios - 54 puntos (Copa Sudamericana)
7. América de Cali - 53 puntos
8. Atlético Bucaramanga- 42 puntos
9. Alianza FC - 41 puntos
10. Deportivo Pereira - 40 puntos
11. Once Caldas - 39 puntos
12. Deportivo Pasto- 35 puntos
13. Fortaleza - 35 puntos
14. Deportivo Cali - 34 puntos
15. Llaneros - 34 puntos
16. Águilas Doradas - 28 puntos
17. Envigado - 28 puntos
18. Boyacá Chicó - 20 puntos
19. La Equidad - 20 puntos
20. Unión Magdalena - 19 puntos
Fuente
Antena 2