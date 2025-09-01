Cupos a Libertadores y Sudamericana: así está la tabla de la reclasificación

Medellín se ilusiona con la Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín, que sorprendió al derrotar en la fecha 9 de la Liga BetPlay a Deportivo Cali, se ilusiona con ganarse un lugar en la próxima Copa Conmebol Libertadores.

Aunque el objetivo del equipo antioqueño es lograr el título, los dirigidos por Alejandro Restrepo no descuidan la tabla de la reclasificación.

Después de su victoria, Medellín lidera la tabla que acumula todos los puntos del año con 66 puntos.

Al cuadro 'poderoso' lo sigue Deportes Tolima con 61 unidades, que también se quedaría con un lugar en la Libertadores.

Por otro lado, Atlético Nacional, Junior y Millonarios estarían clasificando a la Copa Sudamericana.

En la Liga BetPlay los campeones de cada semestre y los dos mejores de la reclasificación disputarán la Copa Libertadores de 2026. Los tres siguientes clubes en la tabla acumulada y el vencedor de la Copa BetPlay accederán a la Copa Sudamericana.