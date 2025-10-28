Destapan la verdad de Luis Díaz con su fichaje al Bayern: hubo charla secreta

Sin duda alguna, la decisión de irse del Liverpool fue una de las mejores para el futuro de Luis Fernando Díaz Marulanda que, pese a tener las posibilidades de ir al Barcelona por uno que otro rumor que lo acercaba a España o quedarse en Inglaterra, tomó la oferta del Bayern Múnich.

La renovación con el Liverpool no iba a ningún lado y en ese mismo momento el Bayern Múnich le tendió la mano. En poco tiempo ya fue campeón de la Supercopa Alemana y brilla en la Bundesliga y en Champions con puntaje perfecto y lideratos.

Por su parte, apenas se fue el colombiano, el equipo de Anfield no ha podido levantar cabeza, ni siquiera con fichajes multimillonarios como el de Alexander Isak que rompió récords en la Premier League ni el de Florian Wirtz, que era el jugador llamado a ser el reemplazo de ‘Lucho’.

Justamente, mucho tuvo que ver Florian Wirtz en la decisión oficial de Luis Díaz en emprender el viaje a la Bundesliga con el Bayern Múnich. El conjunto bávaro tenía en la carpeta a Wirtz que dio de qué hablar en el Bayer Leverkusen, pero se decantaron por el fichaje del sudamericano por encima del europeo.

LA CONVERSACIÓN CLAVE QUE CONVENCIÓ A LUIS DÍAZ

Florian Wirtz recaló en el Liverpool y Luis Díaz en el Bayern. No fue un trueque ni nada, pero el alemán fue clave para que el guajiro dejara Inglaterra por el equipo bávaro. El ex Bayer Leverkusen es una joya que no ha podido explotar en Anfield y ya extrañan a ‘Lucho’ en el club británico.

Bayern consiguió a un jugador más económico y que le ha sacado más provecho con goles y asistencias. La cuenta de Bundesliga en Español y la cuenta de ESPN Colombia revelaron detalles de una conversación entre Florian y Luis que sentenció el futuro de los dos.

Wirtz tuvo una conversación con Luis Díaz, “me dijo que en la liga había mucha intensidad y que había grandes equipos. Los estadios siempre están llenos. Me dijo que iba a disfrutar mucho y que me iba a ir muy bien, por ello, se lo agradecí”.

EL IMPACTO DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH

Mientras que el impacto del alemán no ha sido lo que se esperaba en Liverpool, el de Luis Díaz ha sido muy bueno en el Bayern Múnich haciendo realidad lo que le dijo Florian Wirtz en esa conversación que revelaron. A ‘Lucho’ le ha ido muy bien en 13 partidos oficiales disputados.

En Bundesliga suma cinco goles y en total lleva siete tantos convertidos. Brilla en la UEFA Champions League. La única deuda que le queda por saldar es anotar en la Copa de Alemania.