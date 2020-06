Dortmund derrotó al Hertha por la mínima diferencia

Borussa Dortmund se impuso este sábado por 1-0 al Hertha Berlín con un gol de Emre Can en el segundo tiempo y no solo se consolida en la segunda posición del torneo alemán, sino que da un paso importante hacia la Liga de Campeones.



La victoria permite al Dortmund, que en este partido no contó con Erling Haaland ni con Mats Hummels, aumentar a cuatro puntos su ventaja sobre el Leipzig, que no pasó de un empate a un gol ante el colista Paderborn.



Su ventaja sobre el cuarto, el Borussia Mönchengñadbach, y el quinto, el Bayer Leverkusen -que perdieron sus partidos ante el Friburgo y el Bayern, respectivamente- es ya de siete puntos.

El Dortmund se convierte en uno de los grandes beneficiados de la jornada, aunque la posibilidad de remontar la ventaja de siete puntos que le lleva el Bayern para pelear por el título es bastante remota.



El partido ante el Hertha no fue de los mejores del Dortmund esta temporada y, sobre todo en la primera parte, tuvo dificultades ante los berlineses.



Hertha logró neutralizar en buena parte las bandas del Dortmund, que, pese a tener el control del juego, tuvo problemas para combinar cerca del área y para llegar a puerta.



En el primer tiempo, el Dortmund solo tuvo tres llegadas aisladas a la portería rival y en ninguna de ellas llegó a poner en aprietos al meta Rune Jarstein.



En el minuto 8 Achraf Hakimi remató contra la parte exterior de la red tras un buen desborde por la derecha. En el 21, Torgarn Hazard tuvo otra ocasión tras recibir un centro cruzado de Raphael Guerreiro y su disparó salió desviado. Y en el 23, Julian Brandt, desde la frontal, remató desviado.



Eso fue todo el bagaje ofensivo del Dortmund. El Hertha, que se defendió bien, apenas se acercó al área contraria y en su cuenta de remates sólo tuvo un disparo desde fuera del área en el minuto 31 de Vladimir Darrida al cuerpo del meta Roman Bürki.



En la segunda mitad, el Dortmund apretó un poco y empezó a trabajar con cambios de frente para tratar de abrir la defensa del Hertha.



En el minuto 51, Jadon Sancho tuvo una buena ocasión, pero remató desviado desde corta distancia. La jugada la había inicido Achraf con un pase cruzado desde la derecha que le llegó a Hazard, que, desde la izquierda y sobre la raya de fondo, tocó el balón hacia atrás dejando a Sancho en posición de remate.

En el minuto 56, en un contragolpe, el Hertha tuvo su mejor llegada hasta ese momento con un remate de Alexander Esswein que pasó cerca del segundo poste.



El Dortmund abrió el marcador en el minuto 58 con un remate con la pierna derecha dentro del área de Emre Can.



La jugada la inició Sancho con un balón al área. Brandt bajó de cabeza la pelota al piso y Can remató.



Después el Hertha intentó lanzar una ofensiva final, pero no tuvo con qué. El Dortmund pudo ampliar su ventaja, pero no supo definir.