Eintracht Frankfurt, sin Santos Borré, empató y sigue en zona de Champions

Se efectúan los últimos partidos en las principales ligas de Europa debido a la Copa del Mundo y la libertad que se le tiene que dar a los futbolistas para que se integren a sus selecciones, y en la Bundesliga no es la excepción.

Vea también: Canadá confirmó sus convocados al Mundial; otro colombiano jugará en Qatar

El Eintracht Frankfurt no pasó del empate en el Mewa Arena ante el Mainz (1-1) pero el botín fue suficiente para irrumpir en la zona de Liga de Campeones de la Bundesliga que completa la decimoquinta jornada.

El asentamiento en la zona continental refleja la mejoría del cuadro del austríaco Oliver Glasner que tuvo un arranque errático y que ya avista su objetivo a inicio de curso.

Supo enderezar el choque el Eintracht que se topó con el marcador en contra al borde del intermedio cuando Jonathan Burkardt aprovechó un balón recibido del austríaco Karim Onisiwo para batir a Kevin Trapp y poner por delante a los locales.

Fue en el tercer tercio del encuentro cuando el equipo de Frankfurt rentabilizó su superioridad. Un pase de Mario Gotze lo aprovechó el francés Randal Kolo Muani para superar a Robin Zentner y empatar el choque.

Le puede interesar: Ranking IFFHS: Flamengo es el mejor del mundo y hay tres colombianos entre los 100

El gol visitante aplacó la ilusión del Mainz que afrontó la jornada con tres derrotas consecutivas. Evitó otro revés más pero no logró el triunfo.

En este encuentro no tuvo minutos el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien pese a estar en el banco de suplentes, no ingresó. El ex River Plate y Deportivo Cali ha disputado 14 partidos en la actual Bundesliga, apenas cuatro de ellos como titular.