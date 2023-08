Los jugadores habituales de Selección Colombia han sido protagonistas en el mercado veraniego, aunque más por los rumores que por los traspasos oficiales; y luego de tomar fuerza la posible llegada de Rafael Santos Borré a River Plate, se habla de un remplazante colombiano para el atacante.

Pues este miércoles 9 de agosto, el periodista italiano Gianluca Di Marzio informó a través de sus redes sociales que el Eintracht Frankfurt tiene en sus planes a un delantero -por fuera- colombiano, con pasado en Selección.

Pues el periodista advierte a la Atalanta, y afirma que es "fuerte interés del Eintracht Frankfurt por Luis Fernando Muriel", quien desde hace varias semanas viene buscando su salida del club, lo cual es bien visto por la dirigencia los Nerazzurri.

Y si bien el periodista no toca el tema de Rafael Santos Borré, no se descarta que la mira esté puesta en Muriel como remplazo del primero, quien viene de tener una temporada no tan buena como la que firmó en 2021-22 (cuando ganó la Uefa Europa League).

En cuanto a la posible salida de Muriel, se ha sabido que el costo de su fichaje rondaría los 8 millones de euros, pues si bien su avalúo es menor, tiene contrato vigente con el equipo de Bérgamo.

Asimismo, Di Marzio reconoció que Muriel se sumaría a una larga lista de jugadores que se marchan de Atalanta, pues ya quedo finiquitada "la venta de (Rasmus) Hojlund y de (Jeremie) Boga", además se "avecina la de Latte Lath".

Además, la posible marcha de Luis Fernando Muriel se sumaría a la de Duván Zapata, quien es seguido de cerca por la Roma de Jose Mourinho.