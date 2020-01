Goretzka y Boateng protagonizaron una pelea en el entrenamiento del Bayern

Tras un dubitativo arranque, la situación de Bayern Munich ha mejorado en los últimos partidos y, aunque sigue sin conseguir su mejor rendimiento, los resultados obtenidos en los últimos partidos dan un parte de tranquilidad tanto para el cuerpo técnico y los directivos. Sin embargo, no todo es tranquilidad dentro del cuadro bávaro, pues en la jornada de entrenamiento de este miércoles, los futbolistas, Jerome Boateng y Leon Goretzka, se enfrentaron a los puños luego de una fuerte entrada del volante al defensor central.

La información, que fue publicada por el diario 'Bild' y corroborada a través de algunas fotografías, muestra el momento en el que Boaten lanza su puño derecho a Goretzka para luego ser separados por Robert Lewandowski, quien llega rápidamente a la escena acompañado del técnico, Hans-Dieter Flik, y del atacante y capitán, Thomas Muller, quien se llevó al agredido mientras el goleador polaco y su entrenador hablaban con Boateng respecto a lo ocurrido.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz