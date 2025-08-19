Harry Kane predijo cuántos goles marcará Luis Díaz con Bayern

En tan solo un partido oficial con la camiseta del Bayern Múnich, Luis Fernando Díaz Marulanda logró anotar su primer gol como jugador bávaro y como si fuera poco, también se quedó con su primer título con la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart.

Con el paso del tiempo, el rol de Luis Díaz ha cambiado. Además de ser un extremo con mucho desborde y habilidad en el uno contra uno, Arne Slot improvisó con el colombiano como ‘9’. Liverpool cambió la posición de ‘Lucho’ que, como referente de área influyó bastante para mejorar sus números y cerrar la temporada pasada como la mejor gracias a los 17 goles y al título que le hacía falta de la Premier.

Bajo ese panorama, Vincent Kompany podrá utilizar a Luis Díaz por el costado izquierdo, o bien como un delantero centro. Ya dejó su sello en su primer partido intercalando por la banda y tirándose al área. De hecho, de esa manera llegó el gol conectando un centro con la cabeza imposible para Fabian Bredlow.

Harry Kane marcó el primer gol del partido y elogió a Luis Díaz por sus características. Además de todo, afirmó que el colombiano se consolidará como uno de los máximos artilleros de la temporada tanto así que se animó a vaticinar cuantos goles marcará.

LA CIFRA GOLEADORA DE LUIS DÍAZ EN SU PRIMERA TEMPORADA CON BAYERN MÚNICH

Su anotación contra el Stuttgart va a ser solo el comienzo de una historia goleadora por parte de Luis Díaz. No solo es su capacidad para anotar, sino su juego para con el equipo. Lo demostró con el sacrificio que tuvo defendiendo al Bayern cuando el rival atacaba. Hizo el ida y vuelta para estar en las dos áreas cuando los muniqueses lo necesitaban.

Justamente, Harry Kane elogió esa capacidad que Luis Díaz tiene en el área rival que lo han hecho aumentar sus cifras goleadoras, “creo que su mayor activo, y probablemente lo que será grandioso para nosotros este año, es el hecho de que marca goles como lo hizo en la Supercopa de Alemania”.

Además de lo anterior, Harry Kane se animó a dar una predicción de cuántos goles marcará Luis Díaz y, de lograrlo, superaría lo hecho en el Liverpool, “se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición. Creo nque es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada. El gol fue una gran carrera, una gran definición”.

EL PRÓXIMO RETO DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MÚNICH

Seguramente, la ambición de Luis Díaz no acaba solo en la Supercopa de Alemania. El reto estará en ganar nuevamente la Bundesliga, la Copa alemana y, por supuesto, la UEFA Champions League, competencia que le hace falta ganar al colombiano.

En ese sentido, Luis Díaz deberá debutar contra el RB Leipzig el viernes 22 de agosto en el primer partido de la Bundesliga. Luego afrontará la Copa de Alemania a la espera de la decisión de Vincent Kompany con su titularidad o no, dado que es contra un rival de menor categoría y, tal vez, jugarían con nómina alterna ante el SV Wehen Wiesbaden.

Por su parte, el 18 de octubre será el primer ‘Der Klassiker’ para Luis Díaz cuando el Bayern reciba la visita del Borussia Dortmund. Además, ‘Lucho’ esperará el sorteo de la Champions League para saber contra qué rivales le tocará jugar en la competencia internacional.