Vie, 24/10/2025 - 14:31
Histórico extremo del Bayern se rinde ante Luis Díaz por su gran arranque
El extremo colombiano está siendo la sensación en sus primeros partidos con el equipo bávaro.
El gran arranque de temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich sigue dando de qué hablar. El colombiano ha encajado perfectamente en el esquema de Vincent Kompany, convirtiéndose en una de las figuras del equipo bávaro. Sus actuaciones han llamado la atención incluso de una leyenda del club, Arjen Robben, quien no dudó en elogiar al guajiro por su impacto inmediato en Alemania.
“Díaz puede marcar la diferencia”
En diálogo con fcbayern, Robben destacó el trabajo colectivo del Bayern, pero también quiso resaltar el nivel individual del extremo colombiano, a quien considera un jugador determinante.
“Las cosas van de maravilla en el Bayern. Me gusta especialmente el trabajo en equipo... Si siguen jugando con tanta consistencia, jugadores como Michael Olise o Luis Díaz pueden marcar la diferencia. Ambos están en un gran momento; son muy rápidos y fuertes en el uno contra uno”, señaló el exfutbolista neerlandés.
El exjugador, que levantó 20 títulos con el club alemán, también aseguró que el Bayern tiene todo para soñar en grande esta temporada: “Si estamos en un buen momento, podemos vencer a cualquier rival. El Bayern es uno de los favoritos para la final de la Champions League”, añadió Robben, quien sabe lo que significa brillar en esa competencia.
Díaz, el nuevo referente del Bayern
Desde su llegada a Múnich, Luis Díaz ha disputado 12 partidos con el Bayern, registrando 7 goles y 4 asistencias, números que confirman su peso ofensivo. Además, fue clave en la conquista del primer título del semestre y mantiene un rendimiento regular tanto en Bundesliga como en Champions League.
El colombiano ha demostrado su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, una característica que Robben siempre valoró y que hoy ve reflejada en el juego del guajiro.
El próximo reto del Bayern será este sábado 25 de octubre ante Borussia Mönchengladbach, por la jornada 8 de la Bundesliga, donde Díaz buscará seguir sumando protagonismo en una temporada que promete mucho.
