Histórico extremo del Bayern se rinde ante Luis Díaz por su gran arranque

“Díaz puede marcar la diferencia”

En diálogo con fcbayern, Robben destacó el trabajo colectivo del Bayern, pero también quiso resaltar el nivel individual del extremo colombiano, a quien considera un jugador determinante.

“Las cosas van de maravilla en el Bayern. Me gusta especialmente el trabajo en equipo... Si siguen jugando con tanta consistencia, jugadores como Michael Olise o Luis Díaz pueden marcar la diferencia. Ambos están en un gran momento; son muy rápidos y fuertes en el uno contra uno”, señaló el exfutbolista neerlandés.

El exjugador, que levantó 20 títulos con el club alemán, también aseguró que el Bayern tiene todo para soñar en grande esta temporada: “Si estamos en un buen momento, podemos vencer a cualquier rival. El Bayern es uno de los favoritos para la final de la Champions League”, añadió Robben, quien sabe lo que significa brillar en esa competencia.