Histórico jugador alemán le echa flores al Bayern y a Luis Díaz

Un paralelismo con historia

El histórico mediocampista alemán afirmó que el Bayern, bajo el mando de Vincent Kompany, ha recuperado valores que relacionó con el equipo campeón del mundo en Italia 1990, la solidaridad, la unión y una identidad clara. Matthäus dijo que Kompany devolvió al club un espíritu colectivo, donde incluso los suplentes sienten los goles como si estuvieran dentro del campo, algo que él vivió en aquella Alemania campeona del mundo.

En sus declaraciones también destacó el papel de Luis Díaz, no solo en ofensiva sino en tareas defensivas. El colombiano ha crecido en duelos, recuperaciones e intensidad cuando el equipo no tiene la pelota. Matthäus dice que Díaz encajó rápido en el vestuario, que sus compañeros lo respetan y lo valoran, y que su sacrificio ayuda a consolidar ese ambiente de equipo que él considera esencial para el éxito.