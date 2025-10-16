Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 20:35
Histórico jugador alemán le echa flores al Bayern y a Luis Díaz
El histórico jugador de la selección alemana y del equipo bávaro elogió el buen momento.
Jugador histórico del Bayern Múnich y de la selección alemana hizo una fuerte comparación entre el equipo bávaro y la selección del 90, comparación que deja muy bien parado a Luis Díaz y a su equipo ya que el gran exponente ve mucho futuro para los dirigidos por Kompany.
Estas fueron las palabras del ex jugador.
Un paralelismo con historia
El histórico mediocampista alemán afirmó que el Bayern, bajo el mando de Vincent Kompany, ha recuperado valores que relacionó con el equipo campeón del mundo en Italia 1990, la solidaridad, la unión y una identidad clara. Matthäus dijo que Kompany devolvió al club un espíritu colectivo, donde incluso los suplentes sienten los goles como si estuvieran dentro del campo, algo que él vivió en aquella Alemania campeona del mundo.
En sus declaraciones también destacó el papel de Luis Díaz, no solo en ofensiva sino en tareas defensivas. El colombiano ha crecido en duelos, recuperaciones e intensidad cuando el equipo no tiene la pelota. Matthäus dice que Díaz encajó rápido en el vestuario, que sus compañeros lo respetan y lo valoran, y que su sacrificio ayuda a consolidar ese ambiente de equipo que él considera esencial para el éxito.
Un Bayern en alza que impone respeto
Que Matthäus compare al Bayern actual con Díaz con aquella Alemania campeona del mundo no es casualidad, es un mensaje de ambición, de confianza en el proyecto y de valorar al momento que vive el equipo. Si esa comparación provoca que el Bayern mantenga ese espíritu deseado, Díaz puede ser una pieza clave en esa construcción histórica que muchos ya comienzan a anticipar.
Fuente
Antena 2