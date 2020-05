Hora, canal y emisora para el partido B. Monchengladbach vs Bayer Leverkusen en vivo; Bundesliga

Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen, será uno de los partidos que abra una nueva jornada del fútbol alemán desde su regreso a la competencia, luego de dos meses de suspensión. Tras vencer en condición de visitante al Eintracht Frankfurt, el equipo, que actualmente se ubica tercero en la tabla de posiciones de la Bundesliga, quiere seguir sumando de a tres para poder aprovechar cualquier tropiezo por parte de Borussia Dortmund, escolta del líder Bayern Munich, al que tampoco le quieren perder pisada.

Vea también: Partidos de la fecha 27 de la Bundesliga que irán en vivo por Antena 2 y RCN Radio

Hora para ver el partido Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen en vivo; Bundesliga

El compromiso se podrá ver en Colombia a partir de las 8:30 de la mañana. Mismo horario para países como Ecuador y Perú. En cuanto a México, el encuentro también iniciará a las 8:30 en la capital, pero en Tijuana se podrá sintonizar desde las 6:30 am. Ya para Argentina, el compromiso arrancará a las 10:30 am, mientras que en Estados Unidos las acciones iniciarán a las 6:30 am (pacífico) y 9:30 am (este).

Canal para ver el partido Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen en vivo; Bundesliga

Los seguidores de la Bundesliga en latinoamérica podrán ver el partido Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen a través de la señal ESPN 2. Cabe recordar que la cadena de televisión norteamericana se hizo con la mayoría accionaría de Fox Sports, canal que antes transmitía en exclusiva el campeonato alemán.

Emisora de radio que transmitirá el partido Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen en vivo

Teniendo en cuenta la importancia del certamen, que se encuentra en su fase final y está cercano a definir a un campeón, Antena 2 y RCN Radio transmitirán tres partidos de la fecha 27 de la Bundesliga, entre ellos Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen. La señal en vivo también se podrá escuchar a través de Antena2.com y Rcnradio.com