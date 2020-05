Hora, canal y emisora para el partido Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt en vivo; Bundesliga

Eintracht Frankfurt visita la casa del Bayern Munich en el marco de la fecha 27 de la Bundesliga. Luego del reinicio y de los temores que había por la situación sanitaria que vive todo el planeta, la primera división alemana recibió elogios frente a los protocolos de seguridad implementados para evitar cualquier tipo de contagio.

Vea también: Hora y canal para ver los partidos de la fecha 27 de la Bundesliga



En cuanto a los partidos, el líder de la tabla de posiciones del campeonato germano espera mantener la ventaja de cuatro puntos que mantiene sobre Borussia Dortmund, club que por su parte enfrentará al Wolfsburgo como visitante.



Hora para ver el partido Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt en vivo; Bundesliga

El partido se podrá ver en Colombia desde las 11:30 am de este sábado 23 de mayo. A esa misma hora también inicia en países como Ecuador y Perú, al igual que para la ciudad de México, mientras que en Tijuana se podrá observar a las 9:30 am. En cuanto a Argentina, el compromiso irá desde la 1:30 pm. Para el territorio de Estados Unidos, el partido Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt arrancará a las 12:30 (este) y 9:30 (pacífico).

Le puede interesar: Hora, canal y emisora para el partido B. Monchengladbach vs Bayer Leverkusen en vivo; Bundesliga

Canal para ver el partido Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt en vivo; Bundesliga

Como viene sucediendo desde hace unos meses, los partidos de la Bundesliga ya no son transmitidos en exclusiva por Fox Sports. ESPN, cadena norteamericana que absorbió la mayoría accionaria de su antigua rival, transmitirá el encuentro para toda Latinoamérica a través de sus diferentes canales (ESPN, ESPN+, ESPN 2 e ESPN 3).

Emisora de radio para escuchar Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt en vivo; Bundesliga

Con el regreso de la Bundesliga tras dos meses de ausencia, Antena 2 y RCN Radio transmitirá el encuentro de la fecha 27 Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt. También se podrá seguir por Antena2.com y Rcnradio.com para aquellos que quieran seguirlo por internet.