Hora, canal y emisora para el partido Borussia Dortmund vs Schalke 04 en vivo; Bundesliga

Borussia Dortmund vs Schalke 04, el partido más importante en el regreso de la Bundesliga tras casi dos meses de para por la emergencia sanitaria actual.. El clásico del Ruhr, a puerta cerrada como será de acá en adelante, enfrentará al segundo en la tabla de posiciones del campeonato alemán frente al equipo que actualmente se ubica en la sexta colocación.

Hora para ver el partido Borussia Dortmund vs Schalke 04 en vivo; Bundesliga

El compromiso se podrá ver en Colombia a partir de las 8:30 de la mañana. Mismo horario para países como Ecuador y Perú. En cuanto a México, el encuentro también iniciará a las 8:30 en la capital, pero en Tijuana se podrá sintonizar desde las 6:30 am. Ya para Argentina, el compromiso arrancará a las 10:30 am, mientras que en Estados Unidos las acciones iniciarán a las 6:30 am (pacífico) y 9:30 am (este).

Canal para ver el partido Borussia Dortmund vs Schalke 04 en vivo; Bundesliga

Los seguidores de la Bundesliga en latinoamérica podrán ver el partido Borussia Dortmund vs Schalke 04 a través de la señal ESPN en cualquier sus variantes (ESPN, ESPN 2, ESPN+ e ESPN 3). Cabe recordar que la cadena de televisión norteamericana se hizo con la mayoría accionaría de Fox Sports, canal que antes transmitía en exclusiva el campeonato alemán.

Emisora de radio que transmitirá el partido Borussia Dortmund vs Schalke 04 en vivo

Para celebrar el regreso del fútbol entre las principales ligas de Europa, Antena 2 y RCN Radio transmitirán tres partidos de la fecha 26 de la Bundesliga, entre ellos Borussia Dortmund vs Schalke 04. La señal en vivo también se podrá escuchar a través de Antena2.com y Rcnradio.com