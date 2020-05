Hora, canal y emisora para el partido Union Berlin vs Bayern Munich en vivo; Bundesliga

Bayern Munich, el flamante líder de la Bundesliga, espera no tener sorpresas y llevarse una victoria en su visita al Union Berlin en la reanudación del campeonato alemán. El actual puntero de la tabla de posiciones tendrá las bajas de Niklas Süle, Corentin Tolisso y Philippe Coutinho para el encuentro en la capital germana.

Hora para ver el partido Union Berlin vs Bayern Munich en vivo; Bundesliga

El encuentro se podrá ver en Colombia desde las 11:00 am este domingo 17 de mayo. A esa misma hora arrancará en para países como Ecuador y Perú. Para México, el juego también iniciará a las 11:00 am en la capital, mientras que en Tijuana se podrá sintonizar desde las 9:00 am. En cuanto a Argentina, el partido se podrá apreciar desde la 1:00 pm. En Estados Unidos las acciones del partido Union Berlin vs Bayern Munich iniciará a las 9:00 am (pacífico) y 12:00 am (este).

Canal para ver el partido Union Berlin vs Bayern Munich en vivo; Bundesliga

Para toda latinoamérica, el partido Union Berlin vs Bayern Munich se podrá ver por la señal de ESPN, según la plataforma asignada para cada país (ESPN, ESPN+, ESPN 2 e ESPN 3). Cabe recordar que la cadena de televisión norteamericana comenzó a transmitir los encuentros de la Bundesliga luego que se hiciera con la mayoría accionaria de Fox Sports, quien emitía en exclusiva el campeonato alemán.

Emisora de radio que transmitirá el partido Union Berlin vs Bayern Munich en vivo

Con motivo del regreso de la Bundesliga, Antena 2 y RCN Radio transmitirán el partido del Bayern Munich frente a Union Berlin como visitante en la capital alemana en el marco de la fecha 26. El compromiso también lo podrá disfrutar por la señal digital de Antena 2 y RCN Radio.