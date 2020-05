Hora, canal y emisora para ver Wolfsburgo vs Borussia Dortmund en vivo; Bundesliga

Borussia Dortmund, luego de golear el fin de semana pasado al Schalke 04 en uno de los clásicos más llamativos del fútbol alemán, visita al Wolfsburgo en la fecha 27 de la Bundesliga. Los dirigidos por Lucien Favre se encuentran en la segunda colocación de la tabla de posiciones a cuatro puntos del líder Bayern Munich.

La idea es sumar una victoria por fuera de su feudo y espera un revés de los muniqueses, quienes recibirán en el Allianz Arena al Eintracht Frankfurt. Podría haber movimientos el fin de semana en la pelea por alcanzar la cima de la clasificación.

Hora para ver el partido Wolfsburgo vs Borussia Dortmund en vivo; Bundesliga

Para los aficionados a la Bundesliga en Colombia, el partido se podrá sintonizar desde las 8:30 am. El mismo horario aplica para países como Perú y Ecuador, al igual que en la ciudad de México. Ahora bien, en Tijuana, el encuentro se podrá observar a partir de las 6:30 am. Para Argentina, el juego se verá a las 10:30 am. Hablando de Estados Unidos, el partido Wolfsburgo vs Borussia Dortmund irá a las 9:30 am (este) y 6:30 (pacífico).

Canal para ver el partido Wolfsburgo vs Borussia Dortmund en vivo; Bundesliga

Para toda Latinoamérica, el encuentro Wolfsburgo vs Borussia Dortmund se verá a través de la señal de Fox Sports 2. Cabe recordar que la cadena norteamericana hasta hace unos meses tenía la exclusividad de los partidos de la Bundesliga. No obstante, la compra de Disney permitió que varios encuentros también se puedan ver a través de ESPN en todas sus plataformas.

Emisora de radio que transmite el partido Wolfsburgo vs Borussia Dortmund en vivo; Bundesliga

Antena 2 transmitirá en exclusiva uno de los partidos más llamativos de la fecha en el fútbol alemán este fin de semana. También se podrá escuchar a través de Antena2.com