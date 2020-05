Hora y canal para los partidos de la Bundesliga este miércoles

La victoria de Bayern Munich sobre Borussia Dortmund en condición de visitante, le permitió a los bávaros dar un paso importante de cara a su coronación en la Bundesliga 2019/20. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por definir y este miércoles 27 de mayo, se cerrará la fecha 28 de la competencia con partidos interesantes como el que disputarán Leipzig y Hertha Berlin.

Por su parte, Colonia, de Jhon Córdoba, apunta al triunfo luego de dos fechas sin conseguirlo, y en esta ocasión se encontrará con Hoffenheim. El artillero colombiano fue parte esencial del empate entre Colonia y Dusseldorf, partido que concluyó 2-2 y en el que el jugador anotó el segundo tanto de su institución que caía 0-2 y terminó igualando las acciones de manera agónica.

Pese a los resultados que se presenten, de momento los dos primeros lugares de la tabla de posiciones no tendrán modificación a menos que Leipzig golee de manera espectacular a Hertha Berlin, pues la diferencia de gol entre el mencionado club y Borussia Dortmund es bastante amplia, por lo que se espera que el equipo de Lucien Favre conserve la segunda casilla de la competencia.

Hora y canal de los partidos de la Bundesliga este miércoles

11: 30 am. Leipzig vs Hertha Berlin - ESPN 2

1:30 pm. Augsburgo vs Paderborn

1:30 pm. Union Berlin vs Mainz 05

1:30 pm. Hoffenheim vs Colonia - ESPN 2

1:30 pm. Fortuna Dusseldorf vs Schalke 04 - Fox Sports 2