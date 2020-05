Hora y canal para ver los partidos de la Bundesliga en su regreso

La competencia se reanuda en Alemania y los ojos del mundo del fútbol estarán en la Bundesliga, la primera de las cinco grandes ligas del 'Viejo Continente', que se reanudarán con miras a concluir una temporada que se vio truncada a causa del coronavirus y que ahora tiene en vilo al mundo del deporte a nivel mundial, sabiendo que primero está la salud y luego la continuidad de las diferentes disciplinas.

En este sentido, los alemanes, bajo estrictas medidas de seguridad y sin posibilidad que el público ingrese a los estadios, arrancarán una temporada que está cerca de concluir y en la que Bayern Munich espera retener el liderazgo hasta el final para festejar un nuevo título, mientras que Borussia Dortmund y Leipzig, que no pudo mantener esa gran campaña con la que arrancó, lucharán por arrebatarle ese primer lugar.

Teniendo esto en cuenta esto y sabiendo que la Bundesliga será la única competencia de amplio reconocimiento que se disputará, así se transmitirá el certamen alemán para Colombia, que tendrá a Jhon Córdoba como su único representante en la competencia.

Hora y canal para ver el regreso de la Bundesliga:

Sábado 16 de mayo

8:30 am. - Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2)

8:30 am. - Hoffenheim vs. Hertha Berlin (Fox Sports 2)

11:30 am. - Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach (ESPN 2)

En diferido

8:30 am. - Leipzig vs. Friburgo (1:30 pm. ESPN2)

8:30 am. - Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn (4:00 pm. Fox Sports)

8:30 am. - Augsburgo vs. Wolfsburgo (6:00 pm. Fox Sports)

Domingo 17 de mayo

8:30 am. - Colonia vs Mainz (Fox Sports)

11:00 am. - Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2)

Lunes 18 de mayo

1:30 pm. - Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2)