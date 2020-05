Luego del regreso de la Bundesliga el fin de semana pasado a puerta cerrada, todo está listo para la disputa de la fecha 27 en la máxima división del fútbol alemán. Borussia Dortmund, que goleó al Schalke 04 en el clásico de la jornada, espera recortarle distancia a Bayern Munich en el liderato de la tabla de posiciones.

El equipo que tiene en sus filas al sorprendente delantero noruego Erling Haaland, visitará al Wolfsburgo, anhelando alcanzar los 57 puntos, para quedar a solo uno del Bayern Munich. Los bávaros, por su parte, recibirán al Frankfurt después de haber vencido a Union Berlin en calidad de visitante. Dos encuentros llamativos que se llevarán a cabo el sábado a las 8:30 am y 11:30 am, respectivamente.

Cabe mencionar que la vigésimo séptima jornada de la Bundesliga se abrirá el viernes con el encuentro que protagonicen Hertha Berlin y Union Berlin a la 1:30 pm.

Ya para el domingo, tres partidos se robarán la atención de los aficionados. Schalke 04 vs Augsburgo dará apertura ese día a partir desde las 6:30 am; luego se desarrollará el choque entre Mainz 05 vs Leipzig (8:30 am) para finalizar con el encuentro Colonia vs Düsseldorf (11:00 am).

Hora y canal para ver los partidos de la fecha 27 de la Bundesliga EN VIVO

Viernes 22 de mayo

1:30 pm Hertha Berlin vs Union Berlin

Sábado 23 de mayo

8:30 am Friburgo vs Werder Bremen

8:30 am Paderborn vs Hoffenheim

8:30 am Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen (ESPN 2)

8:30 am Wolfsburgo vs Borussia Dortmund (Fox Sports 2)

11:30 am Bayern Múnich vs Frankfurt (ESPN 2)

Domingo 24 de mayo

6:30 am Schalke 04 vs Augsburgo (Fox Sports 2)

8:30 am Mainz 05 vs Leipzig (ESPN 2)

11:00 am Colonia vs Düsseldorf (ESPN 2)