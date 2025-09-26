Impensado; hinchas lanzan dura crítica al Bayern Múnich de Luis Díaz

Dura crítica de hinchas radicales al Bayern Múnich

En el marco del Oktoberfest, histórica celebración que se desarrolla entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich (donde se presentan eventos culturales que reúne música, bebidas y más elementos característicos de aquella ciudad), el Bayern decidió crear una camiseta conmemorativa que pese a ser un éxito comercial, generó gran molestia en el sector más radical de los hinchas.

El nuevo diseño de la camiseta del Bayern Múnich desató una fuerte crítica por parte de la ‘Südkurve’, una de las barras más influyentes del club ‘bávaro’, que expresó públicamente su inconformidad a través de un comunicado, calificando la propuesta como una auténtica traición a los colores que han acompañado al equipo a lo largo de su historia.

“Queremos una camiseta rojiblanca que represente nuestra identidad: ¡Mia san Bayern! Una que sea reconocible al instante: ¡Única en rojo y blanco! Una que transmita nuestra historia, anclada en los corazones y recuerdos de generaciones enteras de aficionados”, indicaron los seguidores en el comunicado.