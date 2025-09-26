Actualizado:
Impensado; hinchas lanzan dura crítica al Bayern Múnich de Luis Díaz
Los seguidores del equipo 'bávaro' mostraron su gran descontento.
El Bayern Múnich sigue con su óptimo rendimiento en lo que va de la presente temporada, el gigante club alemán volvió a celebrar victoria este viernes por la fecha 5 de la Bundesliga luego de vencer por 4-0 al Werder Bremen, partido donde el colombiano Luis Díaz se reportó con gol y asistencia.
El conjunto dirigido por el técnico Vincent Kompany no solo ha sido aplastante en la liga local, sino que también se llevó el título en la Supercopa de Alemania, avanzó a la siguiente ronda de la copa local y además tuvo un debut exitoso en la Champions tras vencer por 3-1 al Chelsea.
Dura crítica de hinchas radicales al Bayern Múnich
En el marco del Oktoberfest, histórica celebración que se desarrolla entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich (donde se presentan eventos culturales que reúne música, bebidas y más elementos característicos de aquella ciudad), el Bayern decidió crear una camiseta conmemorativa que pese a ser un éxito comercial, generó gran molestia en el sector más radical de los hinchas.
El nuevo diseño de la camiseta del Bayern Múnich desató una fuerte crítica por parte de la ‘Südkurve’, una de las barras más influyentes del club ‘bávaro’, que expresó públicamente su inconformidad a través de un comunicado, calificando la propuesta como una auténtica traición a los colores que han acompañado al equipo a lo largo de su historia.
“Queremos una camiseta rojiblanca que represente nuestra identidad: ¡Mia san Bayern! Una que sea reconocible al instante: ¡Única en rojo y blanco! Una que transmita nuestra historia, anclada en los corazones y recuerdos de generaciones enteras de aficionados”, indicaron los seguidores en el comunicado.
Bayern estrenó su camiseta conmemorativa en el partido ante el Werder Bremen
El rojo y blanco característicos del equipo alemán fueron intercambiados por un verde oscuro y blanco hueso, lo que provocó la fuerte crítica de un sector importante de la hinchada.
“Queremos una camiseta para los próximos años y décadas, como la de otros grandes clubes que se reconocen a primera vista en todo el mundo por sus camisetas. Una que refleje la filosofía de nuestro club como una constante: un club global liderado por sus socios, con el rojo brillante del FC Bayern y cuellos blancos”, dice el comunicado.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que estos hinchas del Bayern se quejan del club por decisiones en cuanto a los diseños de sus camisetas, pues anteriormente se manifestaron con una gran pancarta en un estadio donde el conjunto ‘bávaro’ usaba una playera de color gris.
